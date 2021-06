Desde comienzos de semana todo el mundo quiere saber quién es el buenmozo novio de Gastón Dalmau, el flamante campeón de MasterChef Celebrity 2. Tras una dedicatoria en plena final del certamen, el querido ex Casi Ángeles, habló con los medios por primera vez de su pareja, a quien dejó en EEUU desde el inicio del certamen.

"El apoyo estuvo siempre, desde un principio. El tema es que se iba estirando mi regreso y cada vez veía más lejos mi casa, mi estudio de música. Si bien acá estoy cómodo, mi vida no está acá. Gracias a Dios, las comunicaciones de hoy en día permiten estar en permanente contacto"



Cuando le consultaron por su regreso a las pantallas, sobre todo, por la vida que tendrá luego de haber ganado el premio, Gastón confesó lo que todos estaban esperando:

“La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos”.

Luego de arribar a nuestro país a principios de diciembre del 2020, luego no pudo regresar de manera inmediata, al menos por una semana para ver a su familia en L.A, por lo que lo tuvo bastante nervioso, preocupado y del humor, como se lo pudo ver en la pantalla.

Ya contamos parte de la historia de ellos dos reconstruida por las redes sociales, pero ahora llegó el momento de que el mismo pusiera en palabras lo que José como Roger significan para él. Merecido premio para “Calmau”, volver a casa…

