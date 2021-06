La gente de la zona presenció a la distancia la aberrante escena, tras lo cual le contaron lo sucedido a la madre de la víctima.

Un niño de 8 años se encontraba jugando con su amigo de 12, en la vía pública de la localidad de Fortín Inca, departamento Belgrano. En esa circunstancia, el mayor de los menores agarró desde atrás a su compañero del momento de diversión y le apoyó su zona genital. El hecho fue presenciado por vecinos, quienes desde sus casas y a la distancia siguieron la aberrante escena. Posteriormente, le contaron lo que habían visto a la madre de la víctima.

La mujer habló con su hijo de ocho años y le preguntó si le había pasado algo extraño con su vecino de doce. Sin embargo, le contestó que no le había pasado nada.

El menor no pudo conciliar el sueño esa noche y lloraba, lo que había sido escuchado por su madre. A la mañana siguiente, la mujer volvió a preguntarle a su hijo si le había hecho algo malo. El niño lloró y fue contenido emocionalmente por su madre. Seguidamente le contó que su “amigo”, además de apoyarle su parte genital con la ropa puesta, también le había bajado el pantalón y lo manoseó en sus partes íntimas. Horrorizada y desesperada por el relato de su hijo, la mujer de 27 años se trasladó hasta la sede policial, donde realizó la denuncia policial.

El hecho fue informado a la fiscal Florencia Garzón, quien ordenó que los uniformados se entrevistaran con los vecinos que presenciaron el abuso sexual y se notificara al padre del menor de 12 años que su hijo —bajo su responsabilidad— no debe acercarse a la víctima. Asimismo, dispuso que se realizara un informe socioambiental para determinar las causas por las que el acusado actuó de esa manera. La funcionaria judicial, quien instruye la causa como abuso sexual simple, tiene previsto que el niño de ocho años sea examinado por el médico de Policía, que reciba contención psicológica y sea entrevistado por una profesional del Poder Judicial en Cámara Gesell.