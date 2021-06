El Pollo Álvarez transita por un periodo disímil, en primera instancia por su ausencia en la pantalla chica, tras la salida del aire de Nosotros a la mañana. Un panorama nuevo para el animador, que igualmente aprovecha este tiempo para recargar energías.

Claro que dentro de esos vientos de cambio, Joaquín sorprendió a propios y extraños al lanzarse a una modificación radical de su look, más precisamente de su rostro. El conductor mostró hace unos días la osada decisión de afeitarse la barba.

Una variante desconocida para el gran público, que siempre lo conoció y lo adoptó con su rostro tupido, que lo engalana y le aporta un estilo particular y concreto. De hecho, en su Instagram exhibió el instante preciso en que se rasuraba.

En una entrevista con Radio Mitre, el Pollo describió los motivos que lo empujaron a este nuevo look: “Hacía dos años que no me afeitaba completo y la verdad es que todavía me cuesta un poco”.

Otra de las aristas de todo esto se centraba en la reacción de su mujer Tefi Russo, en conocer si aprobó el cambio, si le agradó o si le pareció negativo. Con su habitual buen humor, Álvarez narró: “Mi esposa todavía no se acostumbra“.

Para evacuar todas las dudas, y que no quede instalada la sensación de un problema en la pareja, Joaquín aseguró: “Igual le gustó mucho”. Así que el Pollo camina por esta etapa distinta y cuenta con el aval de su esposa.

Fuente Paparazzi