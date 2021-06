Gonzalo Higuaín convirtió el viernes un tanto para Inter Miami, que igualmente cayó como local ante Orlando City, por 2-1, en partido correspondiente al décimo fin de semana de competencia de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El exatacante de River Plate, Real Madrid y Juventus, de 33 años, ingresó a los 16 minutos de la segunda parte en el PNK Stadium de la localidad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida.

Gonzalo Higuaín (AFP)

Y seis minutos más tarde, el goleador estampó un remate bajo desde fuera del área que ingresó junto al palo derecho del arquero Brandon Austin para decretar el 1-0 parcial en favor del Inter.

En la escuadra de Miami también ingresó Federico Higuaín (ex Godoy Cruz de Mendoza), hermano mayor de Gonzalo, mientras que desde el minuto inicial actuaron Leandro González Pírez (ex Tigre), Nicolás Figal (ex Independiente) y Julián Carranza (ex Banfield).

// El golazo de Gustavo Bou en la MLS que volvió loco hasta al relator

En el elenco de Orlando convirtieron Christopher Mueller (St. 28m.) y el portugués Nani (St. 35m.).

En la previa del choque, Pipita recibió una visita especial, la del cordobés Javier Pastore, futbolista de la Roma de Italia que por estos días vacaciona en Miami junto a su familia.

Javier Pastore visita a Gonzalo Higuaín en Miami.

Los partidos previstos para este sábado son: Kansas City-Los Ángeles; Toronto-Cincinnati; Chicago Fire-Philadelphia Union; Real Salt Lake-Houston Dynamo; Nashville-Montreal Impact; Seattle Sounders-Vancouver Whitecaps y San Jose Earthaquakes (que dirige Matías Almeyda)-Los Ángeles Galaxy.

Hollywood desembarca en el fútbol

Eva Longoria, Will Ferrell, Natalie Portman, Matthew McConaughey y Ryan Reynolds. Juntos podrían formar un elenco brillante para una película, pero estas estrellas de Hollywood tienen algo en común más allá del cine: su pasión por el fútbol y su visión para los negocios.

En los últimos años, figuras del máximo caché en la gran pantalla se han convertido en propietarios de equipos de fútbol y han llevado los grandes focos del cine hasta los estadios.

Una de ellas es Eva Longoria, que aseguró a la agencia EFE que lo que está sucediendo con Ángel City FC es “revolucionario”.

Eva Longoria. (Foto: AFP)

La estrella latina forma parte de un gran grupo de inversoras, lideradas por Natalie Portman, que están detrás de este equipo femenino que debutará en Los Ángeles en 2022.

Junto a Longoria y Portman aparecen también como impulsoras del Ángel City FC las actrices America Ferrera, Becky G, Jennifer Garner, Jessica Chastain, Sophia Bush y Uzo Aduba.

Longoria, que recientemente anunció que se convirtió en accionista del Necaxa mexicano, subrayó la importancia de que el equipo cuente con una mayoría de mujeres al frente para la toma de decisiones.

“Es como ponerse detrás de la cámara para ser directora. Para conseguir buenas oportunidades y cambiar las cosas (para las mujeres), necesitamos sentarnos en las salas de juntas de las compañías”, defendió.

Hace tiempo que los actores dejaron de ser solo artistas para convertirse en importantes inversores con múltiples intereses de negocio.

Pero llama la atención que muchas figuras de Hollywood hayan optado precisamente por el fútbol, un deporte que, aunque ha crecido muchísimo en Estados Unidos, sigue teniendo una popularidad y un poderío económico menor respecto al impacto de las grandes ligas de baloncesto (NBA), fútbol americano (NFL) o béisbol (MLB).