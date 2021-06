Justin Timberlake manifestó su apoyo a la batalla legal que está librando Britney Spears contra su padre, cuando en el año 2008 se convirtió en su tutor legal tras una crisis de depresión de la princesa del Pop. Desde entonces, él es quien tiene el control total sobre su vida: los shows, el dinero, qué publicar en redes, con quién puede salir.

Dos años más tarde, tras los rumores se gestó entre sus fanáticos el movimiento #FreeBritney, que nació con el objetivo de que Britney, a sus 39 años, pueda ser independiente.

Este miércoles 23 de junio, Britney solicitó a un juez de Los Ángeles poner fin a la tutela que su padre tiene sobre ella desde hace 13 años y que le impide controlar cualquier aspecto de su vida. La princesa del pop declaró vía zoom durante 20 minutos y la justicia la escuchó, ahora deberá decidir si continua con el sistema de tutela, que autoriza a su padre, a controlar todos los aspectos tanto económicos, sociales y sanitarios de ella o si finalmente, Britney pueda recobrar la autonomía de su vida.

El mismo día, con quien Britney habría conformado “la pareja de América”, como los bautizaron en aquel 1999, mostró en Twitter su apoyo a la cantante.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos estar apoyando a Britney. Sin importar nuestro pasado, bueno o malo, y sin importar hace cuánto pasó… lo que le está pasando a ella simplemente no es justo. Ninguna mujer debería ser privada de tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, escribió Timberlake.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.

Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.

No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021