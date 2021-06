Christian Sancho pasó por El club de las divorciadas (eltrece). Allí se sometió a una serie de preguntas en donde dio detalles sobre cómo manejó su separación luego de 11 años de matrimonio y con un hijo en común.

El programa, conducido por Laurita Fernández también llegó en un momento clave de la vida de la bailarina. Es que coincidió justo con el final de la relación con su pareja de varios años, Nicolás Cabré.

Así que conoce del tema. Incluso confesó que el Club de las divorciadas la ayudó a superar el difícil momento. Escuchar las historias de otras personas que están en su misma situación le dio el aliento que necesitaba para poder superar el difícil momento.

“Hay mucha gente que no les gusta escuchar esas cosas porque les duele o les hace mal, y lo entiendo. Es parte de una psicología que uno trae de hace muchos años, de niño herido”, reveló Christian Sancho mientras Laurita Fernández lo escuchaba atentamente.

“¿Pero te lo han preguntado, Chris?”, insistió muy intrigada la conductora. La respuesta afirmativa del actor no tardó en llegar: “Sí. A las personas que me lo preguntan, les cuento. Prefiero ser honesto para que después no haya problema”.

“Yo he pedido listas de ex porque quiero saber, por si después te cruzas a la persona”, se sinceró entre risas Laurita Fernández tras señalar que “lo peor es que muchas veces fueron personas con las que tengo re buena onda y decís ‘está bien’. Pero bueno, fue su pasado”.

Fuente Paparazzi