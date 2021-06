Nicole Neumann no tiene paz en su vida privada. Luego del escándalo mediático por su nuevo noviazgo, la modelo se fue de vacaciones a Miami con Juan Manuel Urcera.

El piloto de turismo carretera y la modelo escaparon a la ciudad estadounidense para cambiar de aire y descansar. Desde allí, compartieron fotos en la playa.

Pero todo se empañó cuando se supo que también viajó la exnovia de Urcera, con quien tuvieron algunos cortocircuitos en los últimos días.

“Renovando y purificando energías para lo que se viene”, había dicho Neumann, pero parece que no será así, puesto que las declaraciones de Micaela Álvarez fueron graves.

Según Álvarez le confesó en Intrusos a Rodrigo Lussich, “Nicole lo quería conocer” cuando ellos todavía eran novios. Pero además, agregó que ellos ya estaban separados.

“Me doy cuenta de que como me negó a Nicole, me negó otras cosas que eran ciertas”, había dicho la ex de Urcera. Además vaticinó: “no le veo futuro a ellos”.

No sabe, no contesta

Por su parte, Nicole no contó detalles pero dijo estar en un buen momento personal. “Trabajando, haciendo de mamá”, confesó la también conductora.

Pero no dudó en dar indirectas al decir que la fama es igual de atractiva como peligrosa, y que ella está acostumbrada a que hablen los demás.