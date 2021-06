Silvina Escudero volvió a vivir. La pandemia, como a muchas personas, la tiró para abajo en 2020. Tuvo que cerrar su escuela de arte, su hermana Vanina se fue a vivir al Uruguay y, para colmo, se peleó con quien era su pareja, un señor llamado Federico, con quien convivía en medio de controvertidas revelaciones.

Pero este 2021 todo cambió: se la relacionó con Mariano Martínez, pegó trabajo en el éxito de Los Mammones y volvió a estar en pareja con su chico (“sí, volvimos. Con esta creo que ya nos dimos como 10 oportunidades”, dijo en una entrevista en el ciclo de Guillermo Andino, en América).

Pero el tema en cuestión aquí es su felicidad. Y, claro, también uno de los momentos más felices y calientes de su vida, como ella misma relató en Debo Decir, el programa de Luis Novarerio, en América.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo relató ella misma después de algunas preguntas del conductor rosarino. “Nunca estuve con una mujer. Me parece muy atractivo el cuerpo de la mujer pero nunca estuve con una, aunque sí chapé con una famosa”, comenzó la compañera de Jay Mammon.

NOE ES UNA DE LAS CHICAS MAS LINDAS DE LA TELE.

“Pasó que mi novio de ese momento tenía la fantasía de que esté con otra mujer y chapamos, pero no pasó de ahí. Esto no fue nada íntimo ni privado sino que fue en una fiesta en el costado de un boliche, en uno de mis cumpleaños”, describió Silvina Escudero.

“Volví con mi ex. ¿Qué pasó en este tiempo? Cada uno hizo la suya. El salió con otras personas y yo también, pero volvimos”, dijo Escudero.

“Ella estaba ahí, es una bomba y chapamos. No creo que haya problemas en decir quién es. Es una amiga, una bomba que acaba de ser madre. Es Noelia Marzol, una hermosa mujer. Nos besamos durante 30 segundos. Un chape, chiquitín. Y mi novio estaba feliz pero no me generó nada”, cerró la bailarina.

Silvina y Noelia son amigas desde hace varios años, y se las vio muy juntas en otras ocasiones: como por ejemplo en una pool party que hizo la rubia para celebrar un cumpleaños en una casa de un country en zona norte. “Pero no pasó nada más, eh. Mi novio tenía esa fantasía solo”, aclaró la morocha.

Hace apenas unos días, Silvina Escudero contó que se reconcilió con Federico y volvió a convivir después de estar distanciados casi ocho meses. “Es como la décima oportunidad que nos damos. ¿Qué pasó en este tiempo? Cada uno hizo la suya. El salió con otras personas y yo también, pero volvimos”, dijo.

“Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, cada uno hizo su vida y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, terminó.

Fuente Paparazzi