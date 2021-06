María Becerra participó como invitada del programa de Jey Mammón y hablaron de todo. Por otro lado, también Tini Stoessel participó del show enviando un video.

En la clásica sección del programa, “anécdota mammona”, la colega de María Becerra, Tini Stoessel compartió un video donde cuenta una experiencia con la joven cantante.

Tini comenzó felicitando a su colega por todo lo que está haciendo con su carrera profesional y artística, pero luego ahondó concretamente en la anécdota.

“Un día viniste a casa y me ibas hacer escuchar un tema que habías hecho con Cazzu, pero me enviaste una canción donde estabas vos sola”, relato Tini.

Pero luego, dejó entrever muchas cosas que después Becerra contaría “y yo te dije que… y terminé haciendo que… y quizás algún día eso salga a la luz” cerró Stoessel.

Pero luego, entre risas, María aclaró como fue que se equivocó y terminó enviando una canción que no era y que algo bueno de eso terminaría saliendo.

La pifió bien lindo

Con el error que la cantante algo bueno podía salir. Becerra reconoció que no era la canción que tenía ganas de enviar, pero que cuando Tini la escucho quiso participar de la misma a como de lugar.

“Después recibí un mensaje de ella que dice ‘amiga que temón el que me mandaste me quiero sumar. Lo quiero cantar’. Es una canción que no salió y tiene como un año y medio”, dijo María Becerra.