El sobreviviente tuvo que ser internado con lesiones graves en la cabeza y diversas partes del cuerpo.

Sergio Juárez tenía 29 años y vivía en la ciudad de Frías —departamento Choya—, tenía 6 hermanos y falleció de manera trágica, luego de que protagonizara un accidente fatal cuando viajaba en una motocicleta junto a un amigo. El sobreviviente pelea por su vida en el hospital Regional.

Faltaban unos minutos para que el reloj marcara la 0.30 de la madrugada de ayer. Sergio —quien amaba el fútbol— pilotaba una motocicleta Honda CG Titán —dominio 339KTP— por calle Mitre.

Sergio, quien recientemente había perdido a su hermano Walter, circulaba en el rodado junto a un amigo identificado como Franco Rodrigo Figueroa de 26 años, residente en la zona. Ambos volvían a su vivienda para descansar.

En el camino, por causas que se tratan de determinar, Sergio habría perdido el control del rodado que guiaba y se estrelló contra un árbol. Ninguno de los dos llevaba el casco protector colocado. Ambos motociclistas colisionaron contra el árbol y cayeron al pavimento.

El futbolista sufrió politraumatismo de cráneo y hundimiento de tórax. Las lesiones que presentaba pusieron en “jaque” su vida; por lo que finalmente falleció en el acto a causa de las mismas.

Mientras que Franco quedó tendido sobre el pavimento, sobre un charco de sangre. Tenía lesiones y fracturas en la cabeza y en el cuerpo.

Los vecinos de la zona al escuchar la violencia del impacto, salieron a ver qué había pasado. Encontraron los motociclistas en una trágica escena; por lo que de inmediato alertaron a los efectivos de la Comisaría Comunitaria 23 de Frías sobre el siniestro.

Los profesionales de la salud se hicieron presentes en el sitio, donde se llevó a cabo el procedimiento de rigor. Los paramédicos indicaron que Sergio se encontraba sin signos vitales; mientras que Franco se hallaba inconsciente, producto de las lesiones graves que presentaba. Fue trasladado de inmediato al hospital zonal de Frías donde fue estabilizado. Posteriormente, fue derivado al hospital Regional Dr. Ramón Carrillo en la ciudad Capital, donde fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva en grave estado de salud. Por orden de la fiscal de Turno de Choya y Guasayán, Dra. Macarena Vildoza el cuerpo de la víctima fatal fue trasladado a la morgue judicial donde se le practicará la autopsia correspondiente para poder determinar fehacientemente las causas de su muerte.

Mientras que los peritos de la División Policía Científica realizaron los trabajos de rigor.

“Me dejaste un gran dolor, ahora vas a estar junto a nuestro hermano”

La trágica muerte de Sergio Juárez en la ciudad de Frías en la madrugada de ayer, conmocionó a sus familiares, amigos y conocidos que comenzaron a despedirse de él a través de las redes sociales.

En su perfil de Facebook, Josefa Busto, posteó: “Pésame a mi familia. A mi mamá Mirta, a mis hermanos María, Sebastián, Emanuel, Celeste y Gabriel por la pérdida de mi hermano Sergio. Me dejaste un gran dolor, ahora vas estar junto a nuestro hermano Walter; como vos querías. Sé que nunca pudiste superar su pérdida. Los amo con toda mi alma un fuerte abrazo a mi familia, me duele mucho no poder estar junto a ustedes para despedirte hermano”.

“Voy a extrañar sus mensajes. No puedo creerlo todavía… ‘Hola hermanita’ me decía. Qué tristeza. Mi más sentido pésame para la familia y que Dios me lo tenga a su lado”, escribió Analía Juárez.

Por su parte, Romina expresó: “Dios le dé consuelo y fuerzas para pasar terrible momento. No hay palabras que consuele este dolor. Mis condolencias a toda la familia. Increíble cómo se nos va la vida en un segundo. QEPD vecino”.

Los mensajes de aliento para la familia Juárez y de despedida para el joven fallecido, se multiplicaron por las redes sociales en cuestión de minutos en las últimas horas.

Mientras que se iniciaron cadenas de oración para pedir por la recuperación del joven que lo acompañaba en el accidente.

Son 9 los muertos en choques en junio

Pese a los rigurosos controles vehiculares que llevan a cabo las fuerzas de seguridad en la provincia y las restricciones horarias por la pandemia del Covid-19, las muertes en accidentes de tránsito se siguen suscitando.

Sergio Juárez es la víctima número 9 en siniestros viales, en lo que va de junio. Las muertes de motociclistas y automovilistas, se suscitaron en las rutas y calles de nuestra provincia, en el transcurso de la noche y la madrugada.

Ante la situación, se solicita a los conductores tomar los recaudos correspondientes para circular y respetar las normas de tránsito; para evitar fatalidades que enlutan a cientos de familias santiagueñas. Además, de las graves secuelas de “por vida” que quedan en los jóvenes protagonistas que son sobrevivientes de los accidentes que se cobran la vida de una persona.