Brenda Asnicar navega por aguas disímiles a las acostumbradas. Recientemente finalizó un romance intenso con el cantante Duki, tras más de un año de relación fogosa, que incluyó una convivencia en la pandemia.

La actriz además protagonizó algunos episodios peculiares, como aquel video en la se elucubró con su extrema delgadez y con un posible consumo de estupefacientes, que se veían en una mesa muy cercana a su alcance.

En todo ese contexto, Brenda rompió el silencio sobre el rimbombante divorcio de Alejandro de Angulo, que se produjo en 2019, tras pasar por las nupcias en 2017. En una entrevista con Revista Gente, Asnicar lanzó: “¡A mí también me parece un flash el casamiento! Pero este es el 2021… Te casás y, si no te gusta, te separás“.

En cuanto a la resolución rápida de ese compromiso, la actriz ponderó: “Sabía que si pasaba cualquier cosa yo tenía la libertad absoluta de hacer lo que quería. El problema del matrimonio está cuando no sentís esa libertad. Por eso, a muchos les da miedo. Pero a mí no. Al revés”.

Lejos de pensar que evitaría ese paso por el altar en lo inmediato, Brenda sorprendió: “Yo me casaría diez veces más si estoy re bien con alguien y para la otra persona es importante. No tengo ningún problema. Y si no funciona, bueno, chau. Eso es lo más importante que aprendí con respecto al matrimonio”.

A la hora de aportar un análisis de esa relación fallida, Asnicar soltó: “O sea, yo en el momento estaba re feliz y miro para atrás y pienso ‘qué bien que me case con alguien tan increíble y maravilloso’”. Y agregó cómo sigue su vínculo con el colombiano: “Él está en su país, en Colombia, y hablamos muy de vez en cuando. Pero somos muy amigos, tenemos muy buena relación“.

Fuente Paparazzi