Se profundiza la bajante del Río Paraná en la región. Este domingo al mediodía el nivel en la ciudad de Santa Fe sufrió otro descenso de dos centímetros, según ha informado este domingo el diario El Litoral.

De acuerdo a los datos que aporta Prefectura Naval Argentina, este domingo midió 22 cm en el hidrómetro ubicado en el puerto de la capital santafesina.

Esta altura, es la marca más baja de los últimos 50 años. Como explicó El Litoral, hay que remontarse a 1970 o incluso unos años antes para encontrar valores similares a los actuales.

El proceso de bajante comenzó en el verano pero se acentuó en las últimas semanas, cuando el río rompió la barrera del metro y medio y luego quedó por debajo de lo 100 cm en el puerto santafesino.

Cabe recordar que en su reporte de la semana pasada, el Instituto Nacional del Agua pronosticó que el Río Paraná seguirá bajando y podría llegar a los 7 cm en la ciudad de Santa Fe para los primeros días de julio.

De hecho, en los últimos días volvió a aparecer la malla protectora del Túnel Subfluvial que une las ciudades de Santa Fe y Paraná.

Pérdidas en el complejo agroexportador

Esta situación del Paraná provoca que actualmente todos los buques cargueros que parten de los puertos del Gran Rosario lo hacen con un 25% menos de carga, que completarán luego en puertos del sur del país, aumentando considerablemente los denominados costos de logísticas, entre ellos el flete.

En el caso de los buques graneleros la pérdida de carga se genera por no contar con 34 pies de profundidad por la bajante y tener 2 pies menos de profundidad. En los buques más grandes se está perdiendo de cargar entre 3.200 y 4.300 tn. Esto genera un falso flete a pagar por el sistema o de lo contrario la necesidad de completar carga en lugares donde a veces no hay mercadería o donde la misma es más cara que en el Gran Rosario, según informes de los especialistas de la Bolsa de Comercio rosarina.

Hay datos puntuales que resaltan esta situación: en el sur de Santa Fe, desde Timbúes hasta Villa Constitución, se localizan 29 terminales portuarias, de las cuales 19 despachan granos, aceites y subproductos, contando 12 de ellas con fábricas procesadoras propias. Además, existen otras 8 fábricas aceiteras en la zona, totalizando 20 industrias que demandan poroto para fabricar aceite y harina, entre otra multiplicidad de derivados oleaginosos.

En Rosario, el río marcó este domingo 0,02 metros. Ello significa que ya descendió más de 2 metros por debajo del estándar que toman como base los operadores para estimar los costos, que es el nivel de 2,47 metros.

“Esto implica que se están cargando miles de toneladas menos. Pero es difícil calcular la pérdida porque cargar menos no significa que toda la carga contratada no vaya a salir. Lo que no va hoy puede ir mañana y así cumplir el contrato. Se puede desdoblar, pero hay que pagar más fletes. Esa menor carga que hoy es consecuencia de la bajante, en algunos buques comerciales puede significar hasta 25% menos de carga y hasta 20 o 25% más de flete”, explicó en declaraciones radiales el secretario de Transporte, Infraestructura e Hidrovía de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alfredo Sesé, Master en Dirección de Empresas y Licenciado en Economía.

“Esta situación perjudica a toda la cadena agroindustrial, pero el que paga los mayores costos es siempre el productor”, aseguró. Recordó que en la mayoría de los casos, los buques cargueros se alquilan por tiempo y el operador tiene que utilizarlo de la mejor forma posible, la más eficiente, para obtener ganancias.

El año pasado, en una situación similar que provocó la bajante del Paraná, el complejo agroexportador debió enfrentar una pérdida neta de 244 millones de dólares, incluidos los enormes problemas logísticos, de transporte y de industrialización que esa situación generó, al resentir la navegación y –consecuentemente- la carga máxima de los buques y barcazas en las terminales portuarias del Gran Rosario, epicentro de la agroindustria argentina.

En 2021, se estima que las pérdidas serían aún mayores, aunque todo dependerá de la prolongación del fenómeno.