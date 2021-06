El productor Eduardo Metzger acusa a LaFlia de copiar el formato de “Clink! Caja” en el nuevo programa conducido por José María Listorti y quiere llevar a la productora liderada por Marcelo Tinelli a un juicio por los derechos de autor.

“Sorprendido porque a raíz de un llamado de LaFlia y luego de varias conversaciones con ellos para volver a realizar mi programa Clink Caja para Canal 9 no pudimos seguir adelante porque, según ellos, no cerraba comercialmente. En consecuencia harían otro distinto”, denunció Metzger a través de su cuenta de twitter.

Y agregó: “Defraudado porque al ver el programa ‘Super Super’ producido por LaFlia me encuentro con una copia de Clink Caja tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos. Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato”.

“Clink Caja: un programa creado y producido por mi en 1996 conducido por Berugo Carámbula. Tuvo como antecedente en 1987 otro programa de mi creación y producción que fue “Sume y Lleve” conducido por Emilio Disi y Dorys Del Valle. Ambos emitidos en Canal 9″, finalizó el productor indignado.

Después el productor dio más detalles de las reuniones que tuvo con LaFlia. “En el mes de febrero me llamó el Chato Prada, que me dice que tenía intención de hacer un programa de entretenimiento, y me pidió si podia cederle el título CLINK CAJA porque el canal le informó que era mío y en consecuencia que hablara conmigo. Yo le respondí que no cedía un título porque la idea implicaba también un contenido; y además porque yo estaba en tratativas de hacerlo nuevamente acá y en el exterior. Por tal motivo, él me pidió de tener una reunión. La reunión se hizo en las oficinas de ellos en donde además de Prada estaba, Federico Hoppe y Federico Facello”, contó Eduardo.

“Ya no se trataba de negociar un titulo sino un formato. Me preguntaron que pretendía, y les respondi que no iba a hablar de pretensión económica sin conocer bien lo que querían armar. Ellos querían incorporarle a Clink Caja nuevas ideas, porque lógicamente era un programa de hace 25 años atrás y adecuarlo al 2021, que era lógico y estaba totalmente de acuerdo, porque hay otras herramientas tecnológicas que hoy lo permitirían. Y hasta yo, en la actualidad, con mi idea de reversionar Clink Caja ya había propuesto nuevos juegos y el uso de otras tecnologías que incluyen hasta la participación por redes sociales que en 1996 no existían”, dijo el creador de Clink! Caja.

El relato de Metzger continúa con una nueva reunión los productores. “Quedamos en volver a encontrarnos. Se hizo la nueva reunión en Canal 9 para que conozca a Listori y a quien produciría el programa Jesús Visozo. Ahí hablamos de los juegos, como era el formato, y me pidieron la descripción de mis juegos y ellos a su vez me mandarían sus ideas. En esa misma reunión me hicieron ver que el Canal ponía muchas limitaciones económicas, pero quedaron en hablar con el sector comercial del canal para ver como se podia hacer. Yo les mande un pdf con la actualización del programa, como lo había hecho en el formato que estaba desarrollando para acá y para Mexico. Nunca recibi las ideas de ellos”, contó Eduardo.

Por último, el productor dijo que contó cómo fue que se dio cuenta que habían copiado su programa. “A partir de ahí no se contactaron más hasta que yo lo hago por whattsapp con Prada al ver la gacetilla de Canal 9 que anunciaba el nuevo programa SUPER SUPER. Le mando un whattaspp preguntando “¿Qué es esto?”. Ahí él me llama, me pide disculpas por no haberme contestado antes, me informa que no daba para hacer Clink Caja por el tema comercial, pero que me quedara tranquilo porque el programa que iban a hacer no tenia nada que ver con Clink Caja. Por eso esperé a que salga el programa al aire. Vi los 3 programas del arranque de la semana y vi la copia de juegos ideados por mi, disfrazados un poco, pero esencialmente los mismos”, concluyó Metzger.