More Rial enfrentó a Mar Tarres. La influencer considera que la participante de La academia de ShowMatch hace apología de la gordura. En Los ángeles de la mañana, More hizo su descargo contra la cordobesa. “Yo no tengo nada en contra de ella. No es que no me la fumo, es que no me gusta que haga apología de que ser gordo está bien, porque no está bien”, arrancó.

“Es una enfermedad que hay que tratar y muchísimo. Yo lo sufrí y a mi no me gusta ni estoy de acuerdo en que comerse una hamburguesa está bien y que te hace feliz”, definió More. “Si vos tenés una enfermedad o sos sos obeso, tendrías que tratar de cuidarte y de ver a un médico. Y no de hacer apología de ´hay me como la hamburguesa y está todo bien´. No es así”, aseguró la hija de Jorge Rial.

“Mucha gente sufre, mucha gente se mata, mucha gente se muere, entonces no me parece. Ella dijo el otro día que habíamos tenido un emprendimiento juntas. Y trató de tirar mierda cuando yo estaba mal porque justo había tenido el problema con mi papá”, recordó More.

“Por eso también ahora salgo a decir las cosas que pienso. No me parece tirarme mierda a mi cuando yo o me comporté mal con ella. Yo tuve mis problemas, que ya pasaron y no sé por qué tiene que tocar la mierda, cuando no va”, dijo Rial.

“Ella me ofreció en un momento poner una cápsula en su línea de ropa. No la conocía nadie y se quiso hacer famosa conmigo. No es bueno el mensaje que da sobre la gordura”.

“Ella me ofreció poner una marca juntas dentro de lo que era su marca porque ella no era conocida, no era nadie en aquel momento. Quería hacer una capsula, yo no entiendo mucho, para hacerse mas famosa”, contó More, que apostó a un cambio estético en su rostro y está chocha de contenta con el resultado.

“Yo, como no estaba bien de salud según ella, no lo hicimos. Pero no es que yo me moría por hacerlo porque no era que me iba a morir de guita”, aclaró Rial quien, días atrás, reconoció que ya no tiene mas contacto con la Niña Loly, quien fue pareja de su papá y con la que mantuvo vínculo por mucho tiempo, luego de la separación.

