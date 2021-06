“Showmatch: La Academia“, el renovado certamen que conduce Marcelo Tinelli, está lleno de peleas y cruces mediáticos, como es costumbre. Pero esta vez la sorpresa fueron los coaches.

Siempre estando al margen de la pista y de las peleas, las coaches y jefes de coaches no se quedaron calladas ante la falta de respeto del jurado y ubicaron a Jimena Barón.

Todo empezó cuando la cantante había dicho que la presentación de una participante no le había gustado y criticó la elección de la coach Eugenia López para la puesta.

Eso se descontroló y Jimena cerró la discusión diciendo “tengo que puntuar yo porque soy la jurado”. Pero las coaches se cansaron de su actitud y dijeron de todo en una nota.

Consultadas en un programa satélite, Lolo Rossi y López, históricas coaches del concurso, salieron a defender su trabajo y a criticar a Barón.

“No tienen vocabulario, no saben que decir”, sentenció López y mandó a estudiar al jurado. Mientras tanto, Lolo Rossi lo acusó de no ser constructivo y no ayudar a crecer a los participantes.

Fuente: El Trece

¿Sin Moria no va?

En un caótico año para ShowMatch: La Academia, el jurado es otra deslucida apuesta de la producción, que no le da al público el ritmo de devoluciones al que está acostumbrado.

Molestos con el amiguismo de Pampita, la falta de técnica de algunos jurados y las críticas fuera de lugar, los participantes y coaches atacaron con vehemencia.