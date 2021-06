Por Francisco Ibañez (@FranciscoIba1)

El piloto de Red Bull no dejó dudas y ganó con comodidad. Hamilton y Bottas completaron el podio.

Max Verstappen se alzó con el triunfo en la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1. El holandés no tuvo rivales y fue el ganador indiscutido. Lewis Hamilton siempre lo siguió de lejos y nunca pudo ponerlo en aprietos. Con su segundo puesto, sigue perdiendo puntos importantes en la lucha por el título. Valteri Bottas hizo una buena parada en boxes y subió al último escalón del podio.

La largada fue prolija para los punteros, pero después de la curva uno empezaron los problemas: Leclerc (7°) tuvo un leve contacto con Gasly (6°), que provocó la pinchadura del neumático trasero izquierdo del piloto de Alpha Tauri y la rotura del alerón delantero del de Ferrari. Por la falta de velocidad, el pelotón intentó esquivar al francés, pero en la curva dos se produjo un toque, que derivó en el despiste de Latifi y Giovinazzi.

Luego de estas maniobras turbulentas, la carrera se estabilizó, no hubo grandes novedades (sólo el abandono prematuro de Gasly y la entrada a boxes de Leclerc para acomodar el alerón) y comenzaron a jugar las estrategias de las paradas en boxes. Allí, Bottas le arrebató el tercer lugar a Sergio Pérez, quien lo había doblegado en el inicio de la carrera.

Otra gran estrategia fue la de Ferrari: Carlos Sainz partió en el cajón 12 con neumáticos blandos y aguantó la mitad de la carrera con ese juego a un ritmo interesante. Luego calzó duros y con la diferencia establecida, pudo sostener el sexto puesto. Para completar la buena tarea de la escudería italiana, Leclerc batalló desde el último lugar y llegó 7°.

Tras 71 vueltas al trazado austríaco, Verstappen cruzó la línea primero que todos y se quedó con el premio mayor. Con estos resultados, suma 156 puntos y aventaja por 18 a Hamilton, que acumula 138. Sergio Pérez sigue firme en el tercer lugar con 96, y Lando Norris lo persigue con 86. En los constructores, Red Bull los mira desde arriba con 252 unidades. Mercedes está segundo con 212 y tercero, pero a mucha diferencia, McLaren, con 120.

La Fórmula 1 volverá a tener acción el fin de semana que viene en el mismo circuito para disputar la novena ronda del campeonato, en el llamado “Gran Premio de Austria”.

