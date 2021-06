La noticia de la muerte Justo Novillo Astrada golpeó fuerte en el ambiente del polo. El joven de 22 años, hijo del exjugador y expresidente de la AAP Eduardo Novillo Astrada (h.), sufrió un accidente automovilístico a la altura del kilómetro 103 de la ruta 8, a 11 kilómetros de San Antonio de Areco.

Justo era a su vez nieto de Eduardo “Taio” Novillo Astrada, fundador de La Aguada, y tenía tres hermanos: Lucio, Tristán y su mellizo Cruz. Quienes lo conocían bien lo definían como un “espíritu libre”, y él mismo se definió como un Globertrotter (Trotamundos) en su perfil de Instagram, en donde volcaba reflexiones profundas sobre su vida diaria.

El equipo de La Aguada, integrado por jugadores de la familia Novillo Astrada: Eduardo, Javier, Miguel e Ignacio, en 2003.

(EFE)

Su padre Eduardo Novillo Astrada (h.) fue ganador de la Triple Corona de polo con La Aguada en 2003 (junto con sus hermanos, Javier, Miguel e Ignacio) y además fue presidente de la Asociación Argentina de Polo entre 2017 y mayo de esta temporada.

Si bien Justo seguía con la tradición familiar y practicaba el polo, donde tenía 1 gol de hándicap, no era habitué de los torneos. Su gran pasión era la pesca.

Justo Novillo Astrada era fanático de la pesca. (Foto: Instagram personal)

En sus redes sociales compartió muchas imágenes en las que se lo puede ver realizando esta actividad. El 7 de junio, en una de sus últimas publicaciones, escribió: “¿Sabés por qué me gusta tanto la pesca? Porque es algo que me cambió la vida. Pescar me transporta a un lugar en el que no pienso en nada, me conecto al 100% con la naturaleza, me conecta con la esencia más profunda de mi alma. Me aleja de los mambos de mi vida o quilombitos del día a día, de los miedos e inseguridades. Haciéndolo no jodes a nadie, sos vos solo contra el pez. Que capaz que sí, lo lastimas y sufre un poquito, pero es la adrenalina de pelear contra un ser vivo, un salto del agua, un pique, que se zafe el anzuelo y te gane, no es algo matemático”.

“Capaz que vos solo vez una foto de un pescado, pero es más que una foto, son miles de horas planeando, organizando, imaginando, anticipando. Son horas de viaje, caminata, sudor, cansancio, hambre, picaduras de mosquitos, compartir, reírse, aprender. Pesco porque te lleva a los lugares más recónditos que hay, en el medio de la nada, lugares que casi no están tocados por el hombre, lugares que son una explosión de vida y lo más salvaje que existe, que te cambian la cabeza y la manera de ver las cosas, de percibir, de entender, de valorar las cosas más simples de la vida como tomar unos mates calentando un cacharrito con un fueguito al costado del rio al final del día”, agregó.

Justo Novillo Astrada era un apasionado de la pesca. (Foto:Instagram personal)

Y completó: “Pesco porque también me trae los recuerdos más lindos de la infancia, caminando un arroyo con una cañita de bambú y entusiasmado de lo más mínimo, aprendiendo en cada salida algo nuevo, si la pesca del día haya sido hasta una mojarrita”.

Justo será velado en el campo familiar ubicado en Open Door, cerca de Luján. Su muerte es otro durísimo golpe para la familia Novillo Astrada, que hace siete años despidió a Javier, uno de los integrantes del equipo campeón de 2003 y tío de Justo, que murió en 2014 por un tumor cerebral. También, como Justo, muy joven: tenía 38 años.