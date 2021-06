La Selección Argentina ultima detalles para el último partido de la fase de grupos de la Copa América, ante Bolivia el lunes desde las 21, pero lo cierto es que la Albiceleste parece pensar más en el duelo de cuartos de final que en el compromiso ante los bolivianos, que solamente servirá para definir la posición final en el Grupo A.

En este contexto, muchos de los titulares irán al banco ante Bolivia, aunque algunos que serían de la partida en el partido por un lugar en semifinales sí jugarían ante los bolivianos.

El primero de los titulares que podría jugar ante Bolivia es Lionel Messi. La Pulga, que iba a descansar ante Paraguay y finalmente no lo hizo, se siente bien desde lo físico tras una semana de descanso y no quiere salir del equipo ante Bolivia. Algo parecido pasa con Emiliano Martínez, aunque no por el cansancio pero sí por el riesgo de suspensión: el arquero tiene una amarilla y en caso de jugar ante Bolivia y ser amonestado, no podría jugar los cuartos de final. Sin embargo, Dibu no piensa en guardarse ante los bolivianos y la decisión final será del DT.

En la defensa, el único que sería titular el sábado que viene por cuartos de final es Marcos Acuña. El Huevo viene de alternar con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, donde hasta ahora jugó tres partidos el ex Independiente y dos el ex Racing, que jugará el tercero ante Bolivia. Acuña le saca una leve ventaja en la pelea por el puesto a Tagliafico y si no hay imprevistos, será titular en la fase final.

Por último, hay otros dos nombres que si bien hace algunos partidos no eran parte del once ideal que fue armando con el correr de los partidos Scaloni, sus últimas actuaciones le dieron lugar a la duda.Guido Rodríguez y Ángel Di María.

Lo del mediocampista central pasa por sus buenas actuaciones en los partidos ante Uruguay y Paraguay, siendo el único mediocampista central de características bien de 5, y el Fideo tuvo un buen partido ante la Albirroja, y a partir de su experiencia y el nivel que viene sosteniendo en el fútbol europeo en los últimos años, podría terminar ganándose un lugar. De hecho, tampoco quiere perderse el partido ante Bolivia, para seguir sumando porotos.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA ANTE BOLIVIA

Emiliano Martínez o Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez; Lionel Messi, Sergio Agüero o Joaquín Correa, y Ángel Di María o Ángel Correa.