Los golpes duros pueden abrir dos caminos a tomar, sobre todo los sacuden de raíz los cimientos. En ese sentido, el periodista Alejandro Rial optó por un sendero de aprendizaje ante el complejo trance de perder a su esposa, que apagó su luz tras 6 años en coma.

El conductor de noticieros experimentó en carne propia el dolor, cuando en 2009 su mujer María Giacometti sufrió un accidente de tránsito en la autopista, que se originó en la intención de evitar chocar a un perro. Los múltiples traumatismos la sumieron en un estado de coma.

En septiembre de 2015, María pasó de plano, tras una larga lucha. Esa despedida transformó a Alejandro, que entendió que algo debía modificar en su vida. Así el comunicador viró radicalmente su cotidianidad y se alejó de los medios.

En cuanto a los pensamientos que estimularon esa determinación, Rial contó: “Es para qué me pasa esto, qué voy a hacer, qué transformación me va a traer, a dónde me va a llevar, qué voy a hacer con el dolor y la posibilidad de la muerte en cada instante. El universo me trajo algo así como: ‘¿Vos estás preparado para acompañar a las personas en sus crisis? Ok, a ver si de verdad lo estás y hasta a dónde te animás a ir’. Ahí fue el gran cambio“.

El periodista ahora se llama Amrit, es maestro de yoga y ayuda a otras personas en un camino de transformación en una comunidad en Córdoba, en la que reside en absoluta comunión con la naturaleza.

En una entrevista con Para Ti, Alejandro detalló ese proceso: “Empecé a tomar más contacto con la posibilidad de vivir en la naturaleza. Yo vivía en Libertador y Pampa. Me encantaba ese lugar. A la vez, me sentía en soledad preguntándome que hago en esta ciudad repleta de personas y cómo no vivo con otras“.

Y también describió cómo encontró su lugar en el mundo en las sierras cordobesas: “Primero quise crear una comunidad en Buenos Aires. Luego me di cuenta que la idea no era liderar un proyecto, sino ser alguien más dentro de uno. Así encontré el Centro Umepay. Es el lugar en donde encuentro a personas que admiro con reglas y normas de convivencia afines a mí“.

Fuente Paparazzi