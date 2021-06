Azul, Blanco, Cremoso, Danbo, Mozzarella, Provolone, Cheddar, en fetas, en trozos, la lista de los tipos y formatos de quesos podría seguir eternamente. En la Argentina, los conocemos y los consumimos a casi todos: hay un vínculo muy especial entre la mesa de los argentinos y el queso.

Como el mate, el asado y el dulce de leche, el queso es un compañero indispensable en los momentos importantes de la vida de los argentinos. Las reuniones no serían lo mismo sin esa picada que tanto placer nos da compartir. Las cenas familiares no tendrían tanto significado si el pastel de papas no tuviera ese queso perfectamente gratinado, y ni hablar si pensamos en la porción de pizza que no sería lo mismo sin la mozzarella que se estira hasta el infinito. El queso para el argentino es una pasión y se debe a que nos acompañó en muchos momentos que recordamos con alegría.

En la Argentina, conocemos a casi todos los tipos de quesos y también los consumimos. (Foto: La Paulina)

Incluso, si vamos a los datos duros, se refleja esta afición de los argentinos por el queso. La Argentina posee un alto volumen de consumo: más de 11 kilos por persona, al nivel de los países más desarrollados como Canadá o Estados Unidos.

La pasión por su sabor ha puesto al queso en un lugar único en la mesa. También sus atributos ya que es uno de los pocos alimentos que brindan una nutrición completa y, además, es bien recibido por niños y adultos. Con todos los nutrientes provenientes de la leche, como calcio y proteínas; y el sabor reconfortante para acompañar momentos distintos, su versatilidad permite que se aplique tanto a un postre como a una cena.

Y es esta misma pasión que impulsa a los argentinos cada día, la misma que llevó a los productores a elaborar esos quesos que ellos mismos querían disfrutar. Un caso a resaltar es el de La Paulina, que en 1921 comenzó su producción de quesos. En ese momento, nació su primera fábrica y hoy ya cumple 100 años con su tradición láctea y siendo una de las marcas líder.

Argentina es uno de los países que mayor volumen de queso consume. (Foto: La Paulina)

Aprovechando el centenario, la empresa lanzó una nueva campaña publicitaria buscando celebrar el compromiso con los consumidores. Entre las novedades, también se incluye una renovación en su imagen e isologotipo con motivo del centenario como se puede ver en sus redes sociales.

Así, la marca acompañó en todos estos años una pasión nacional: comer quesos en sus diferentes variantes, y contribuyó a posicionar a la Argentina como uno de los grandes consumidores de este producto lácteo en el mundo.

Fuente TN