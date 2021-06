El affaire de José Luis Espert con Juntos por el Cambio duró poco: la idea de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar al ultraconservador para que compita en las PASO con ellos falló, y Jorge Macri, Elisa Carrió y Maximiliano Abad lograron evitar la llegada del economista al espacio, pero con lista propia.

Mientras tanto, Ricardo López Murphy intenta cerrar un acuerdo con JxC en la Ciudad de Buenos Aires, quien juega a que Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal ocupen los dos primeros puestos y, al entrar tercero cómodo, ser funcional a la exgobernadora: su perfil de votante es más parecido al que atrae la presidenta del PRO.

Encima Bullrich ya eligió a su segundo, Luis Brandoni. Un espacio que podría haber ocupado en su momento.

Para la exministra el piso no es tan alto como el de Espert; para superar la PASO y entrar en la lista del oficialismo porteño necesitará sacar un 15% dentro de la primaria, lo que representa 7% del total: 150.000 votos. El mismo número que tendría que obtener si va por afuera. Algunos en su partido Republicanos Unidos se tientan con esta última alternativa.

El otro problema es el financiamiento si no va dentro de JxC. Un tema no menor en euros tiempos de política de billetera gorda.

El candidato que sí preocupa a López Murphy es Javier Milei: el voto joven anti sistema está dispuesto a seguir al economista libertario, y en ese segmento López Murphy tiene un bajísimo nivel de conocimiento.

