El 21 de junio pasado, un portal de la Argentina titulaba: “La mejor noticia para Colón: se queda el Pulga Rodríguez”. El 23 de junio, el mismo sitio tituló: “Pulga Rodríguez dejó la pretemporada de Colón”. Un día después, el 24 de junio, allí mismo se leyó: “El Pulga Rodríguez apura el regreso a Atlético Tucumán”. ¿Error en la información? No. Es que en ese pequeño rango de tiempo Luis Miguel Rodríguez recibió las garantías que necesitaba no para irse de Santa Fe pero sí para regresar a su Tucumán natal: la de su candidatura a la intendencia de Simoca, su ciudad, en 2023.

No pasó ni siquiera un mes desde la histórica consagración de Colón como campeón del fútbol argentino por primera vez desde su fundación, en 1905. Ese hito parecía podría ser el ancla para la permanencia del Pulga, figura del Sabalero, pese a que tiempo atrás se había dejado seducir por algunos interesados en su pase por la proximidad de su fecha de vencimiento del 30 de junio de 2021, en apenas tres días.

El Pulga comenzó la pretemporada con Colón y todo hacía pensar que renovaría pero él ya tenía todo claro y sólo estaba esperando la caución. El delantero de 36 años firmará en los próximos días un nuevo contrato, ahora con Atlético Tucumán, el club donde debutó como profesional en 2007, con fecha de caducidad en 2023, cuando ya tendrá 38 años.

Para entonces falta mucho, más en la vertiginosa vida política y social de la Argentina, pero el Pulga ya proyectó el nuevo destino de su carrera. Competiría por la intendencia de Simoca, su ciudad natal, y será el delfín político de Osvaldo Jaldo, actual vicegobernador de Tucumán, aspirante al máximo cargo ejecutivo de la provincia, y a quien lo une una relación de amistad.

Jaldo, Contador Público Nacional, ocupa diversos cargos políticos desde 1987, cuando fue electo por primera vez como Intendente dela Municipalidad de Trancas, su ciudad de origen. En 2015, en tanto, fue electo por primera vez como vicegobernador de Tucumán al integrar la lista del gobernador de esa provincia, Juan Luis Manzur, quien en 2019 fue reelecto, por lo que no podrá volver a serlo en 2023.

Las arenas de la política tucumana se mueven con fuerza y los dirigentes arman sus planes. En ese contexto hubo una fuerte ruptura del peronismo entre la línea del exgobernador, José Alperovich, y la del actual, Manzur, y todos rearman sus cuadros. El Pulga Rodríguez se encuentra por estos días dentro de la línea de política de Jaldo, junto a quien en las últimas semanas recorrió distintas ciudades del este de Tucumán y hasta posó con distintivos frente a las elecciones de 2023.

¿Nuevo en política? No. Luis Miguel Rodríguez conoce el paño, tal vez no tanto como el área donde hace goles fenomenales, pero tampoco tanto menos. En 2019 acompañó de manera simbólica la candidatura a concejal del Municipio de Simoca a Karina, la mayor de sus siete hermanos, y hasta se especuló en ese momento con que el futbolista integraría la lista de senadores del oficialismo, rama con la que se vinculó definitivamente en 2018, cuando se afilió al Partido Justicialista.

Karina Rodríguez fue electa en 2019 como parte de la plataforma del intendente actual, Marcelo Herrera, quien por entonces logró la reelección. Uno de los rumores que se instaló en esos tiempos para darle fuerza a la figura del dirigente fue que Pulga, quien descollaba en Atlético Tucumán, podría ocupar un puesto como legislador o que hasta podía ser designado en un alto cargo de la secretaria de Deportes de la Provincia, algo que finalmente se diluyó.

El mapa político de Tucumán necesita definir a su próximo candidato al a gobernación, habida cuenta de que Juan Manzur no puede ser reelecto. Es entonces cuando la figura de Osvaldo Jaldo toma relevancia definitiva y donde, en paralelo, el nombre del Pulga Rodríguez comienza a erigirse como serio aspirante a la intendencia de Simoca.

Fuentes consultadas por TN Deportivo clarificaron la escena. “El intendente, Marcelo Herrera, no puede ser reelecto y se empiezan a barajar una serie de candidatos. Dentro de la interna, Herrera es de la rama del oficialismo, de Juan Manzur, y su representante es Osvaldo Jaldo, quien se perfila como el gran candidato y con él viene el Pulga Rodríguez”, apuntó.

La misma fuente, conocedor al detalle de la política de Tucumán, contó que “en estos días el futbolista recorrió varias instituciones deportivas de todo el este, incluido Simoca, y entregó subsidios a clubes que juegan la Liga Tucumana, o de barrio, con la clara intención de Jaldo de mostrarse como candidato a Gobernador 2023 y Pulga a intendente”, subrayó.

Lo dicho. El 2023 queda lejos y hoy el intendente de Simoca, Marcelo Herrera, tiene una imagen positiva consolidada y cuenta con el respaldo de Juan Manzur, lo que anticipa una contienda complicada para el Pulga Rodríguez si es que decide lanzarse a la política de manera oficial, porque desde lo testimonial ya lo hace desde hace rato.



Todo ocurre en Simoca



Luis Miguel Rodríguez nació en esa ciudad del este de la provincia de Tucumán el 1° de enero de 1985. Sus padres, Betty y Pedro Rubén Rodríguez, tuvieron allí siete hijos más: Karina, Yanina, Lorena, Alba Gabriela, Sergio Ariel, Walter, Luis Miguel y Alan.

En Simoca al Pulguita todos le dicen Miguel. También lo llama así María Paula Paola Velárdez, su esposa desde 2009 y figura clave en la carrera del futbolista cuando esta se desmoronaba por una muy mala experiencia en Europa.

Luis Miguel Rodríguez comenzó a jugar en el Club Unión de Simoca, ubicado a la vuelta de su casa del barrio Antonio García. Cuando debutó, a los 13 años, rápidamente se le acercó una persona que se transformó en su representante porque nadie en la familia tenía la expertiz. Aquello no salió bien…

“A los 13 años me fui a jugar a un club de la segunda de Italia, donde estuve cerca de seis meses. Ahí me salió la posibilidad de hacer una prueba en el Inter y hasta firmé un contrato con la gente que me representaba. En un momento fui a jugar un mundialito en las Islas Canarias, España, donde perdimos en las cuartos de final o en semifinal con el Barcelona y ahí me ofrecieron hacer una prueba en el Real Madrid”, contó el Pulga tiempo atrás.

La anécdota continuó de la siguiente manera. “Me fue bien en la prueba y me dijeron de quedarme dos semanas para adaptarme y si iba todo bien, me daban pasajes para mi familia, pero mi representante me dijo que estaba ese contrato que al final era con una filial del Inter en Morteros (Córdoba) y que había que respetarlo, pero yo me volví a Argentina”.

Recordó el futbolista sobre aquel derrotero que “ahí empecé a jugar en Racing de Córdoba”, y que ese tiempo fue muy difícil porque “me salió la posibilidad de ir a Rumania pero allá mi representante me dejó tirado en una estación de tren, nunca me pasó a buscar. Me acuerdo que estuve 12 horas sin comer, sin plata para ir a ningún lado y cuando pude volver a Argentina decidí dejar de jugar y me puse a trabajar. Fui albañil, pintor, electricista, hice de todo”.



El amor y el fútbol, de la mano

Cuando el Pulga decidió dejar de jugar tenía 18 años, tiempo en que conoció a Paola Velárdez, con quien se puso de novio en el año 2000 y con quien se casó en 2009. “Ella vivía en San Miguel y yo viajaba a verla. Fue ella quien me consiguió un club, el Unión Tranviario Automotor (UTA), y me decía que yo tenía que volver. También mi hermano, que un día me agarró y me dijo ‘loco, tenés que volver a jugar, no podés desperdiciar el talento’ y bueno, retomé…”

“En UTA estuve dos temporadas, cerca de un año, y ahí me vio Jorge Solari en un partido de la liga, me ofreció hacer una pruebas en Atlético Tucumán durante un mes, fui todos los miércoles y así se dio. Quedé, hice un gol en mi debut, en el tercer partido fui titular y bueno, después vino todo lo que ya se sabe”, remató.

Destinado a lo grande

En Racing de Córdoba, el Pulga logró el ascenso del Argentino A a la B Nacional en un torneo en el que hizo 12 goles.

Con Atlético Tucumán, en tanto, logró un Ascenso a la B Nacional, también desde el Argentino A, y dos a Primera; jugó Copa Sudamericana y Libertadores, torneo en el que guió al Decano hasta los cuartos de final en 2018.

En Colón, lo dicho: fue campeón de la Copa de la Liga Profesional, el primer título del club en sus 116 años de historia.

Luis Miguel Rodríguez es el Pulga para el fútbol argentino. En Simoca, sin embargo, todo lo llaman Miguel. Allí, en su pueblo, brindó hace unos años una conmovedora entrevista en la que repasó mucho de su historia y contó los avatares de la vida en el lugar.

“A mí me convenía jugar descalzo porque tenía un par de zapatillas y era para el colegio. En el barrio se jugaba por la gaseosa pero era como la final del mundo. Había que poner 50 centavos si perdía y eso para mí era un montón así que trababa hasta con la cabeza”, contó.

En esa charla, habló de su primer par de botines: “Me los compró mi papá en la feria, costaban 30 pesos. Hizo mucho sacrificio porque me acuerdo que tenía la pelota pero no lo botines, entonces habló con mi mamá y ella le dijo que no me los comprara y él le contestó que me los iba a comprar, que después veíamos cómo hacíamos para comer”.

