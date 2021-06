La Voz Argentina tuvo este domingo su segundo programa con las audiciones a ciegas. Las historias de los participantes conmueven al público y, al jurado, una vez que las descubren. Francisco Benítez hizo llorar a todos después de cantar y contar su historia de superación.

El joven de 23 años es tartamudo desde los 6 y gracias a la música puede expresar lo que siente y que no puede hacerlo cantando.

“Trabajo en una Cooperativa eléctrica, soy un chico que tiene problemas de tartamudez desde los 6 años. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie y llegó un punto que no quería estar más en este mundo. Rocío, mi novia, me impulsó a venir y ahora vamos a ser papás”, dijo Francisco en su presentación.

“Cantar me hace olvidarme de todo. Mi sueño, además de ser cantante, es tener mi familia“, agregó Benitez.

Luego de escucharlo cantar, los 4 equipos se dieron vuelta y, cuando comenzó a hablar, los conmovió aún más. “La música me salvó, lo que no puedo decir lo canto para que le llegue a la gente”, expresó.

“Hay mucha gente que canta hermoso y hay gente específica que Dios elige. Este programa está hecho para gente como tu para llevarle un mensaje de amor y esperanza. No hace falta que hables ni digas más nada, lo que dijiste cuando cantaste, lo dijiste todo“, le dijo Ricky Montaner.

La Sole estaba muy emocionada y después de hablarle con el corazón, Francisco la eligió por amor por el folclore.

Fuente Paparazzi