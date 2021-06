Claudia Fontán experimentó un episodio complejo, un accionar que continúa clavado en su corazón y en su conciencia. La actriz cometió un cuestionable error de recoger del suelo una preparación y utilizarla en la confección de su torta en Masterchef.

Una maniobra poco ética, deplorable y fuera de todo cuidado higiénico. Como si fuese poco, la blonda le sostuvo en la cara al jurado que eso no había acontecido. Todo este lío le provocó una posterior sanción muy vehemente, que la destinará a competir en todas las galas de eliminación del reality.

Gastón Dalmau posee todos los atributos para analizar aquella polémica, a partir de su consagración como el campeón de la segunda temporada. El actor no esquivó el bulto y compartió su lectura de lo que aconteció con la Gunda: “Lo de la salsa de toffee de la Gunda pasó. No podían no ponerlo por más que quieran cuidarnos”.

Inmerso en su habitual tono pensativo, Gastón brindó una concepción dura de Fontán y soltó: “Vos firmaste para que te filmen todo el tiempo. Yo le dije a la Gunda ‘se los diste en bandeja, se los diste servido para que te hagan mierda’. No es que la producción la hace mierda a propósito, pero es parte del juego de un reality”.

En cuanto a cómo vio a Claudia en ese instante, Dalmau narró: “Yo la vi enajenada y se lo dije a ella misma. Le vi la cara, como que se transformó. No era ella, no estaba en sí. Posesa”. Así como le tiró flores al asegurar: “Ella tenía una presión extra. Sus platos no eran mejores que los nuestros, eran mucho mejores desde el emplatado, las combinaciones y eso hizo que uno también se ponga las pilas”.

El ganador de MasterChef estuvo atento, de hecho le aconsejó inmediatamente que no utilizara aquella salsa, por eso compartió su opinión, en una entrevista con Ciudad Magazine, de lo que ocurrió: “No sé si ella en ese momento se quedó en blanco. Cuando le digo ‘no pongas esa salsa’, me fui a mi estación y seguí cocinando. Después me di cuenta, como todos, que la puso y después el problema más grave que tuvo fue la mentira. Creo que en ese momento ya no era ella. La Gunda es cocinera y para mí se encegueció”.

A la hora de expresarse respecto a la sanción impartida a la Gunda, Dalmau lanzó: “La mataron por todos lados y no sé si se lo merecía o no. Yo no soy juez, pero me da pena. Me pareció bien la penalidad o el castigo del jurado. Todos tuvimos penalidades, como yo cuando me enfermé. Algunos decían que tenían que eliminarla, yo no soy quién para decir a quién hay que eliminar”.

Fuente Paparazzi