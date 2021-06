El juez con competencia electoral en Mendoza, Walter Bento, denunció una grave maniobra llevada adelante por Cambiemos que, según sus dichos, buscan desplazarlo de su cargo. El objetivo de la coalición, que tiene entre sus líderes al gobernador Rodolfo Suárez (Unión Cívica Radical), es poner en ese lugar a alguien afín a esa fuerza política antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, al mismo tiempo, de las elecciones generales. El magistrado Bento denunció el intento y apuntó duramente contra la maniobra: “Soy víctima de un caso de lawfare concebido por un inescrupuloso fiscal, un juez de primera instancia y ciertos jueces de Cámara”. Al mismo tiempo, afirmó: “Todo indica que es una causa armada por la famosa mesa judicial que Macri construyó durante su gestión como Presidente”. Uno de los principales apuntados es el fiscal Dante Vega, acusado de presionar a detenidos para que se arrepientan.

Cabe destacar que dicho juez junto a diferentes personas de su entorno fueron imputadas durante el mes de mayo por el su par, también federal, de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas. Según información, todos ellos se encuentran siendo investigados por supuesta asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Es una causa injusta en mi contra, por motivos políticos, enemistades y odio personal. Los hechos que me imputan no existieron, no tuve ninguna intervención en supuestos pedidos de dinero. Ninguna prueba o conversación me liga a esas personas”, retrucó Bento.

Al mismo tiempo es importante destacar que la intención de Cambiemos en relación a un posible desplazamiento de Bento frente al control de las PASO y las elecciones generales fue admitida por el propio ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez. “Es un tema a revisar y evaluar la participación que va a tener el juez durante el proceso electoral que está llevándose adelante”, manifestó el funcionario Rodolfo Suárez en diálogo con MDZ Radio. Dicho movimiento podría concretarse en los primeros días de julio.