A pesar de que Nicole Neumann decidió mantener sus relaciones guardadas bajo siete llaves, en las últimas semanas se conoció que había empezado una apasionada historia de amor con el piloto de carreras José Manuel Urcera.

Y, en esta oportunidad, la modelo se liberó de los prejuicios y decidió abrir su corazón -y sus redes sociales- en donde le contó al mundo que estaba viviendo este romance con el joven deportista.

No obstante, no todo fue un sendero de paz y felicidad, sino que al conocerse la noticia se desató un escándalo con la exnovia de Urcera, Micaela Álvarez Cuesta, quien no solo habló sobre los malos momentos que vivió junto a su ex, sino que también aseveró que ellos dos se seguían viendo mientras Manu ya había comenzado su amor con Nicole.

Tal fue el enojo de la contadora por haberla negado y ocultado, que mientras la incipiente pareja estaba de viaje por el sur argentino, ella fue en su búsqueda para aclarar la situación con quien fue su pareja por más de seis años.

A pesar de que los días pasaron, ahora Micaela decidió emprender vuelo hacia Miami para disfrutar de unas vacaciones en las soleadas playas del estado de Florida, pero dio la casualidad de que Neumann y el piloto también eligieron aquel lugar como el destino ideal para pasar sus primeras vacaciones juntos fuera del país.

Aunque aún no se conoció si se cruzaron nuevamente en algún lugar público de Estados Unidos, Álvarez Cuesta se encargó de mostrar espectaculares fotos de sus días en la arena y junto al mar, dejando en claro que está disfrutando de sus soñados días de relax y que ya olvidó los conflictos con su ex.

MICAELA SE MOSTRÓ DISFRUTANDO DE UNOS DÍAS EN MIAMI, MUY CERCA DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

Además, logró cautivar miles de likes y comentarios de halago por su esbelta figura, como así también muchísimos emojis de fuego y caritas con corazones por las postales que publicó en bikini.

MIRÁ LAS IMÁGENES DE MICAELA EN MIAMI

Fuente Paparazzi