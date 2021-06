En las últimas horas de viralizaron unas fotos de Martín Baclini cenando con Luciana Salazar. Si bien ya han dejado más que claro que son sólo amigos, a Cinthia Fernández no le gustó para nada lo que vio.

Desde hace años están enemistadas justamente por la misma razón. Mientras estuvo en pareja con él a la bailarina ya había muchas cosas que no le gustaban de la relación que mantenían. En más de una oportunidad ha dado cuenta de que la cercanía entre ellos es algo que detesta.

“Hacía mucho que no nos veíamos personalmente, desde marzo y el señor fue como un mes y medio a Miami. Quedamos en comer, pero hacía tiempo con las restricciones y los ensayos míos era imposible”, le explicó Luciana Salazar a Rodrigo Lussich en Intrusos (América).

“Después de lo que me había pasado con Martín (Redrado) y mi mudanza solo nos pudimos hablar por teléfono. No pudimos en su momento y ahora nos pusimos al día con todo. Recordamos muchas cosas que vivimos juntos con el tema de Martín y me refresco situaciones que él vivió conmigo cuando salía con él”, agregó Luli Pop para justificar el encuentro.

Mientras analizaban el tema en Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito le preguntó a Cinthia Fernández su opinión. “No la toca ni con un palo“, disparó la bailarina sin filtros ante la sorpresa del conductor quién quiso saber más y le consultó por qué pensaba de esa forma.

“No, porque no. No es su tipo de mina“, aseguró ella mientras que de Brito insistió: “¿Cuál es el tipo de Baclini para vos? Cinthia Fernández nada más“. Nerviosa, pero sin dejar de sonreír la panelista sostuvo que no cree tampoco ser “el tipo” de mujer que busca su ex.

Fuente Paparazzi