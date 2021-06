En una nueva edición de ESPN F90, programa conducido por el Pollo Vignolo, el debate estuvo centrado en las declaraciones públicas de Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, uno de los que despotricó contra el vicepresidente de Boca fue el Chavo Fucks.

El panelista defendió a su colega y amigo Roberto Leto a quien Román cuestionó por ser amigo de Daniel Angelici y por entonces no criticar ningún aspecto de la gestión que el mandamás comandaba.

Explosivo: Riquelme salió a defender su gestión y se cruzó fuerte con el periodista Roberto Leto

“Mi más absoluta solidaridad con Roberto Leto. Le mando un gran abrazo. Hay cosas que se dicen en privado. Si te la bancas. Sino te la bancas no se dicen en público. No se puede dudar de la integridad de la gente así porque sí. Por más que te llames como te llames y por más que tengas la diez de Boca”, disparó Fucks.

Asimismo el comentarista descreyó de la versión de Riquelme quien contó que su relación con Carlos Tevez es buena. “Con Tevez no se tienen afecto. Lo que dijo Riquelme es mentira, es humo, es para la tribuna. No vaya a ser cosa que si a Boca le va bien, elogiemos a Riquelme y no al entrenador”.