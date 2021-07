A un cordobés le pasó algo que no le pasa prácticamente a nadie: perder su celular en la calle y que lo recupere.

Cuando lo tuvo en sus manos lo revisó y encontró un material que también no le debe haber pasado a muchos: un video de la persona que lo recuperó y lo que dijo ahí lo hizo morir de risa.

Es así que el usuario @benjamurilloo decidió compartir en su cuenta de Twitter la insólita situación junto al video que el héroe le había dejado: “Dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió. Y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA”, dice.

(Alfajor Tatín, un clásico)

“Eh, guacho. Más vale que me compres un Tatín. Mirá que te devuelvo el celular que estaba tirado en la calle. Ahora me tenés que comprar un Tatín porque si fuese otra te lo hubiera re choreado, te lo resetean de fábrica, te cambian la contraseña y “cagaste”. Así que ahora me tenés que comprar dos Tatín”, se escucha al joven que tuvo el gran gesto de devolverlo.

Cuando Benjamín compartió el mensaje en las redes no tardó en hacerse viral y llenarse de likes y comentarios.

Mirá el imperdible material:

dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA pic.twitter.com/1bhXFzXxZI — B e n j a m i n (@benjamurilloo) June 25, 2021

(Con información de A24)