Dallys Ferreyra conduce un programa de actualidad en Paraguay. La conductora opinó sin filtro sobre la candidatura a diputada de Cinthia Fernández y claramente demostró su desacuerdo al respecto. Dallys aseguró que quienes ingresan a la esfera política, deben estar preparados para representar a los ciudadanos.

En un diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Dallys Ferreyra comentó: “La política no tiene que ser sólo un ámbito de políticos de carrera. Está bueno que otras personas que no sean del ambiente puedan ingresar. La política tradicional ha decepcionado”

Luego, Dallys apuntó directamente a Cinthia Fernández: “Yo no sé si Cinthia es la persona apta para la política. Solo digo que las personas que ingresan deben estar preparadas, tener condiciones. Yo la conozco a Cinthia, es una excelente panelista, divertida aguerrida. Pero hoy no la veo en la política, tal vez me este equivocando”, sentenció.

Ya son varias las figuras del mundo del espectáculo que han visto seducidos por el mundo de la política, ejemplo de ello, Nito Artaza, Luis Brandoni o Amalia Granata. Cinthia Fernández al parecer podría encaminarse también en el sendero de la política ya que habría recibido una propuesta de Amalia Granata para sumarse a su partido.

En una entrevista que se realizó a Cinthia en un live de instagram de El Show del Problema junto a Ángel de Brito y Maite Peñoñori, indicaron que Cinthia había recibido la propuesta de ser parte del partido Unite a la Familia y a la Vida como diputada. La convocatoria surgió luego de que la escucharan hablar sobre la liberación de los presos.

Luego Cinthia contó que le gustaba lo que hacía Granata, pero que lo analiza ya que si bien sabe que no tiene preparación política, puede aprender.

