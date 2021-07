Vanesa Maradona reveló la enfermedad que padece su hija Uma, la hija en común con el Chino. La nena de casi cuatro años tiene Autismo y necesita terapia tres veces por meses. En Intrusos en el espectáculo, en las tardes de América, Vanesa contó que el sobrino de Diego es un padre que ayuda poco, que no acompaña a la nena a sus tratamientos y que piensa en irse a vivir a Necochea, con la nena.

“Con el chino tengo poco contacto, en lo poco que se preocupa por mi hija, que va a cumplir cuatro años. Se ocupa lo que puede, el tiempo que puede… tenemos una cuota alimentaria de 9.000 pesos”, comenzó Vanesa. “La nena estuvo en contacto con sus hermanos para el Día del Padre. El Chino, después tuvo otro hijo más. Me encantaría que Kity (una de las hermanas de Diego), sea una abuela presente”, expresó Maradona.

“El apoyo que yo debería tener, no hablo de lo económico sino de un día, por ejemplo, ayudarme a llevarla a terapia, no estaría pasando. Mi nena tiene Autismo. Tengo tres veces por semana terapia, tengo que trabajar y estoy sola para un departamento que bancar y un montón de cosas…”, contó Vanesa que confesó haberle robado a Rocío Oliva.

“Pero el Chino, cuando puede, si puede, viene. La remo con lo que pueda, no tengo trabajo fijo. De hecho, ahora estoy evaluando de que me voy a volver a Necochea. Allá, es más barato todo, acá es muy muy caro todo”, destacó Maradona.

“De hecho, estoy viviendo en un departamento caro porque no tengo garantía. Yo me viene especialmente por las terapias de la nena y para que este cerca del padre. Lo de las terapias está buenísimo. Lo del padre, la verdad es que es lamentable. Porque la verdad es que no se esfuerza mas que dos días a la semana, y listo”, aseguró Vanesa.

“Pero me voy a ir porque no se puede seguir mendigando cariño, tiempo, si no hay, no hay. De repente, yo no puedo poner una niñera, le digo al Chino que se ocupe un poquito mas pero… Ahora me estoy encargando de averiguar si las terapias que necesita Uma hay allá para irme porque tengo familia que me puede ayudar”, cerró Maradona.

Fuente Paparazzi