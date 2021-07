Llegó julio y con el nuevo mes volvieron los clásicos memes con el rostro de Julio Iglesias como protagonista. Esta tradición empezó hace algunos años, pero con el tiempo surgieron nuevas creaciones de los usuarios; es más, en 2020, se potenció por el tema de la pandemia. Y así, el humor con la cara del famoso cantante recorre Twitter por estas horas a la velocidad de los virales más buscados.

Los memes de Julio, durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, fueron mutando y ninguno duró más de un par de días. Sin embargo, de manera insólita la cara del músico se repitió durante 23 días, siempre con chistes distintos. Y el 2021 no fue la excepción.

Ya desde fines de junio empezaron a llegar los primeros tuits con anuncios: “Paciencia para ver los beneficios de la vacuna, hay que esperar a Julio”, escribió un usuario, con una imagen del rostro del artista. Y como esa imagen, miles más.

Vale recordar que el propio cantante habló sobre les memes en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA! hace algunos años, y sus palabras fueron festejadas en las redes: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”. ¡Bienvenido, julio!