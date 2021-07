Con las nuevas disposiciones de la Nación para ingresar al país, en Tucumán también se extremaron las medidas de seguridad sanitaria para evitar el ingreso de la cepa Delta de Covid-19, que hoy está preocupando al mundo.

En ese sentido el coordinador de Fronteras Aéreas de Tucumán, Francisco Sal, afirmó que los extranjeros que quieran ingresar a la provincia, deberán cumplir con un estricto protocolo.

“Ahora estamos con controles más intensos sobre pasajeros del exterior para evitar la entrada de la cepa Delta. Tenemos a nivel nacional un protocolo de aislamiento y de realización de test rápido cuando llegan a Ezeiza más el PCR que tiene que hacerse el pasajero antes de viajar. Cuando llega el pasajero extranjero pedimos los papeles, indicamos el aislamiento obligatorio de 10 días y la realización de un PCR al décimo día para salir del aislamiento. Si da negativo puede circular con normalidad, pero si da positivo mandamos esa muestra al instituto Malbrán para saber de qué cepa se trata“, afirmó Sal en CNN Radio Tucumán.

En ese sentido, añadió que en la provincia “tenemos un aproximado de 110 a 115 pasajeros que ingresan por semana que llegan del extranjero. El 80 por ciento son tucumanos que vuelven y el resto son extranjeros que vienen a trabajar“.

Al mismo tiempo agregó que “antes de viajar deben entrar a la página de migraciones y firmar una declaración jurada que tienen que cumplimentar, en donde se les explica que puede llegar a demorarse su regreso. Cada pasajero sabe lo que puede pasar cada vez que viaja“.

Por otro lado el médico contó que en Tucumán “no tenemos casos registrados de la cepa Delta, aunque si hay circulación de la variante de Manaos y la de California. En Buenos Aires se detectó un caso, pero no hay circulación comunitaria“.

Asimismo, Sal explicó que la actitud que tienen los viajeros complica un poco la situación. “Últimamente los pasajeros tienen una actitud un poco compleja. Porque muchos fueron a vacunarse y se confunden que porque están vacunados no pueden contagiarse o no tienen que hacer cuarentena. Tratamos de explicarles que si pueden contagiarse y contagiar a otras personas que no está vacunada“.

Finalmente hizo hincapié en que la mayor cantidad de controles “no significa menor cantidad de vuelos. Son los mismos, solo que al disminuir el cupo de ingreso a los extranjeros seguro va a bajar la cantidad de personas del exterior que llegan a la provincia“.