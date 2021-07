El líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, habló sobre la situación política que vive la Argentina y aprovechó la oportunidad para hablar de su relación con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“De Cristina critiqué las formas, pero en el fondo la cosa responde a los principios que uno abrazó siempre: no endeudarse, no depender de las políticas internacionales, como hicieron otros presidentes”, dijo Moyano, en una entrevista con el diario Perfil.

Por otra parte, al ser consultado sobre su foto con el ex presidente Mauricio Macri en el monumento a Juan Domingo Perón hace algunos años, aseguró que no se arrepiente.

“Me preguntan si me arrepiento. La respuesta es no”, afirmó y añadió: “fui al monumento porque era el monumento a nuestro líder, Juan Perón”.

En otro tramo de la entrevista, Moyano se mostró a favor de la idea del Frente de Todos de reformar el sistema de salud. “Si es para mejor, bienvenido sea”.

“No conozco el proyecto. No sé de qué forma lo quieren hacer. Lo que sí sé es que yo sé lo que implica tener una obra social. No es para cualquiera. Es muy complicado. Lo peor que puede haber es que no se pueda resolver el tema de salud de una persona”, aseguró.