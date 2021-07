Juana Viale y Agustín Goldenhorn, llevan mas de año y medio en pareja. Agustín es arquitecto y referente dentro de la nueva tendencia de construcción minimalista. Tiene su estudio en San Isidro, es amante la música y las motos, y tal como Juana, ferviente defensor de la vida autosustentable. Tal como ella, tiene una huerta y una compostera en su casa, aunque no es vegetariano

Recibido en la UBA, en otras épocas también fue docente. En su profesión se destaca por hacer un tipo de construcción minimalista llamada steel frame, que utiliza chapas laminadas en acero galvanizado. Y que se basa en el reciclado de materiales y en el bajo impacto ambiental.

Juana contó cómo comenzó su noviazgo con el arquitecto. “Fue una cita a ciegas. Me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo, y yo tampoco sabía quién era él, nos había conectado un amigo en común“. “Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos” y entonces salió a encontrarse con él“, agregó.

Este domingo Juana sorprendió en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) al hablar de su posible fiesta de casamiento y cuándo podría llegar a suceder. “Juana, ¿vos te vas a casar?”, le preguntó sin rodeos Silvina Escudero. “En algún momento de la vida”, respondió la conductora sin dar mucho detalle. “Pero es cercano, yo escuche que iba a ser este año”, afirmó la bailarina.

“No, no, no. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”, aseguró Juanita. “Estoy convencida, solamente estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo”.

El año pasado, Juana confesó en la mesa que su novio, el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn, le había propuesto casamiento. “Me propusieron. Será cuando se pueda, de la manera que se pueda”. Y agregó: “Fue algo muy natural. Nunca lo había pensado en mi vida ¿casarme? que raro… Pero no está mal, no sé”. concluyó la conductora.

