Lejos de evitar las controversias, Juana Viale abordó la sensible situación que atraviesa Mariana Fabbiani, a raíz de la decisión tajante de eltrece de prescindir de su nuevo ciclo y culminar definitivamente este formato, que no disfrutó del acompañamiento del público.

El meollo de esta situación se encuentra en que la nieta de Mirtha Legrand se expresó con concepciones fuertes contra Lo de Mariana, cuando en su momento disparó: “El formato de Mirtha Legrand existe hace 53 años. Quizás se lo propusieron a Mariana, no sé si desde el canal o de la productora, pero sí, es una copia.No está mal decir que es una copia”.

Ahora con la historia juzgada del levantamiento del programa, Juanita volvió a expresar su punto de vista, su lectura de lo acontecido. En una entrevista con Intrusos, Viale regresó al tópico de plagio: “No estoy descubriendo América. No estoy diciendo una cosa loca o ilógica. Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión. Es una realidad, no dije ninguna locura”.

Frente a las preguntas del cronista, Juana elevó temperatura y exclamó: “Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas. ¿Cómo se puede pensar que una persona se va a poner feliz porque levanten un trabajo?”.

Por otra parte, la hija de Marcela Tinayre también se refirió al titular del Diario Clarín que rezaba sobre una guerra con PH. En ese sentido, Viale expresó: “Son palabras muy fuertes que utilizan, me parece que hay que tener consciencia de eso. Yo no tengo ningún cruce”.

En tanto que confirmó que Mirtha no tiene fecha cierta de retorno al aire, a su espacio, a raíz de una intención de continuar con un cuidado por el coronavirus, aunque ya se aplicó las dos dosis de la vacuna.

Fuente Paparazzi