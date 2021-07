Ginés González García arribó hoy antes de las siete de la mañana al país tras su viaje de semanas a Europa y en medio de las restricciones anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández, que ordenó habilitar solo la llegada de 600 personas por día al país con el objetivo de controlar y retrasar la llegada de la variante Delta del coronavirus a la Argentina, restricción que dejó miles de argentinos varados en el exterior.

Según un video publicado por el canal LN+, el ex ministro de Salud fue el último en bajar y al hacerlo fue increpado por otros pasajeros, que le reclamaron que no viajara con la empresa Aerolíneas Argentinas y le preguntaron por qué no se fue de vacaciones a Venezuela.

Me confirman que Ginés ingresó a Ezeiza por el circuito VIP. La excusa fue que recibió agresiones de los pasajeros

La realidad es que ya estaba preparado para que ingrese sin los controles que hace el resto

“Había que ir a Venezuela de vacaciones amigo, no a España”, se escucha decir a un hombre en el momento en que Ginés baja del avión. Asimismo también se oye a otras dos personas recriminarle que no se tomara un vuelo de la aerolínea de bandera.

González García llegó a España cerca de mediados de junio para dar un par de conferencias: una de ellas fue en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud San Carlos III, donde participó de una charla titulada “Los sistemas de salud en América latina tras la pandemia de Covid-19″.

Además, el protagonista estuvo en la Universidad de Salamanca, en el marco de una ceremonia de entrega de diplomas de una maestría que patrocinan esa casa de estudios y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).