Los representantes del turismo que conforman el Ente Norte (La Rioja – Catamarca – Tucumán – Salta – Jujuy – Santiago del Estero), se reunieron a fin de solicitar al gobierno nacional algunas flexibilizaciones para poder reactivar el sector.

Bajo el lema “EL TURISMO NO CONTAGIA – APRENDAMOS A VIAJAR EN PANDEMIA – EL TURISMO ES SALUD“, solicitaron la apertura de las fronteras y la promoción del turismo como región y no como provincias individuales, el incentivo para la venta de paquetes turísticos, convenios con empresas de transporte locales, etc.

EL COMUNICADO COMPLETO