ARIES (21 marzo – 20 abril)

Es posible que hoy sufras una pequeña decepción: alguien en quien tenías depositadas grandes expectativas puede no estar a la altura de lo que esperabas. Sus actos no se corresponderán con sus palabras. Pero no te preocupes: tú lo olvidarás pronto.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

El ambiente laboral puede resultar incierto a partir de esta jornada, lo notarás enseguida en el ambiente y es en la actitud de tu compañeros, ante la llegada de nuevos jefes. Puede que debas demostrar tu valía una vez más.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Hoy vas a demostrar que tu puesto de trabajo ha sido conseguido con esfuerzo y con tesón y que no te has valido de ningún conocido para llegar hasta donde estás. Buen día para las relaciones personales.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

El lado más ambicioso de tu signo no debe cegarte hasta el punto de pisar a personas que te han ayudado en momentos delicados. Al margen de que tu conciencia te lo recuerde en el futuro, puedes recibir los ataques de otras personas.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Pasarás todo el día con un sueño tremendo, te pesarán las piernas y sentirás como si tu cuerpo no te respondiera. Probablemente vaya acompañado de un desánimo generalizado en tu entorno. No dejes de comer por estar triste o apático.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Con dificultades pero con muchas ganas conseguirás ganar una prueba, un concurso, una competición deportiva o hasta aprobar un examen. Notarás un cambio en tu organismo en el que retendrás algo de líquido en alguna parte concreta de tu cuerpo. Lo solucionarás bebiendo más agua.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Sentirás la sensualidad y las emociones con más intensidad. Te concederás algún que otro placer, aunque sólo sea comer lo que te apetece y en la cantidad que te apetece. Tus sensaciones físicas se intensificarán y notarás mayor agilidad y energía de lo habitual.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Estarás muy centrado en los problemas de la familia. Expresa tus emociones con sinceridad y lograrás llegar al corazón de la persona amada. Surgirán gastos imprevistos de tipo doméstico; procura anticiparte a ellos. Libera tensiones y angustias para no bloquearte.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Es hora de acabar, de una vez por todas, con esa tendencia a fantasear que te lleva a imaginar paraísos donde no los hay. Sé un poco más realista, analiza las cosas con un poco más de perspectiva, y, sobre todo, selecciona mejor a tus amistades, porque luego llegan las decepciones y el llanto.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Atraviesas un momento de dudas en lo profesional que pueden afectarte a tu día a día en el trabajo. Trata de centrarte en lo que tienes ahora mismo entre manos, y abandona los sueños, que solo son eso, sueños.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Buen momento para hacer amistades, estás en un momento de gran sociabilidad y tendrás ocasiones de conocer gente interesante. Se multiplican para ti las opciones de viajes y salidas de turismo, también las sentimentales si no tienes pareja.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Tu comportamiento excesivamente prudente en el trabajo puede perjudicarte en un asunto puntual. Quizá sea el momento de replantearte el tipo de profesión que buscas para el futuro; o quizá convenga dejarse llevar por una vez y ver si los resultados son los esperados.

