Se llevan siempre. Son amigos. Pero hay veces que Enrique Pinti dice basta. Lo hizo con Mirtha Legrand. Con Moria Casan. Y, otra veces, con Susana Giménez. Esta vez de nuevo fue el turno de la diva máxima de la tele argentina, quien se encuentra en su mansión de Punta del Este, en Uruguay, recuperándose de las secuelas del Coronavirus.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Hace algunas semanas, Susana criticó el andar del gobierno de la Argentina, que encabeza Alberto Fernández. “Se han tomado medidas muy raras, no entiendo por qué suspenden las clases”, comenzó en radio Rivadavia, en el pasado mes de abril.

“Es como pelearse cuando se está hundiendo el Titanic y agarrarse a trompadas en la borda. No puede ser, es ridículo. Creo que las clases hay que darlas. Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela”, explicó.

“No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas. Igual no me voy a quedar a vivir acá, en Punta del Este, ya veré lo que voy a hacer”, dijo Susana.

En el debut del ciclo de Jorge Rial en Radio 10, Enrique Pinti estuvo como invitado. El ciclo del ex conductor de Intrusos se llama como dijo Susana, Argenzuela, y era claro que le iban a preguntar por eso al humorista: “Hay que ver de dónde viene uno, quién te pario, te dio de comer y te llevó a un lugar”, comenzó

“Después, sí, podes criticar los sistemas. Pero cuando escucho a Susana Giménez decir que esto es ‘Argenzuela’, me gustaría recordarle que Argentina le dio gran parte de la plata que tiene, que se la ganó trabajando y absolutamente merecido, pero se lo dio este país”, afirmó el actor.

“No me siento tan mal en relación a la falta de actividad. Es obviamente una situación fatal: debuté en el teatro en 1957 y no paré nunca, el trabajo para mí es el aire que respiro así que lo extraño muchísimo. Pero tuve suerte con el éxito de Salsa Criolla, por más que soy un gastador y no administro bien el dinero, pude ahorrar. Tengo un colchón para un año o dos, tengo un privilegio”, cerró Pinti.

LAS OTRAS CRITICAS DE SUSANA GIMENEZ AL GOBIERNO

“La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de recibir bonos y mendigar, no es así. En cierta manera, se perdió la cultura del trabajo porque la gente se acostumbra a que si no lo tiene, le dan un bono”, comentó Susana en un reportaje.

“Me angustia mucho, pero mucho. Veo noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa cuando era chica, con mis abuelos y padres. La seguridad que había… Cada vez que matan a un tipo para robarle un auto es como si me mataran a mí, no puedo creerlo. La seguridad es tan terrible como el virus”, finalizó.

Fuente Paparazzi