La reconocida actriz Isabel Macedo tuvo su paso por “Debo Decir”, el programa que conduce Luis Novaresio, donde se la homenajeó haciendo un repaso de su carrera. Pero la esposa del ex gobernador de Salta se volvió tendencia en las redes sociales por su impactante cambio de look.

Su pelo dejó de ser castaño para convertirse en un furioso rubio. Además cambio el corte ya que ahora muestra un flequillo recto y super nutrido.

Es por eso que los internautas no lo dejaron pasar, y Twitter se llenó de comentarios al respecto, entre elogios y críticas.

uD83DuDCCC Los temas de la semana en #DeboDecir | Los varados en el exterioruD83DuDCAC Isabel Macedo: “Me disgusta ver a tanta gente opinando sin saber y con violencia”.Cc @debodecirtv @luisnovaresio pic.twitter.com/75rsrKuuWe— América TV (@AmericaTV) July 5, 2021

Prácticamente todas las comparaciones iban vinculadas a su parecido con Moni Argento, el recordado personaje de Florencia Peña en Casados con hijos.

La actriz está filmando una película junto a Sofía Gala y el color rubio nórdico se debe al personaje que se encarga de interpretar.

Mirá los imperdibles memes.

No es por ofender a Isabel Macedo pero que espantoso le queda el rubio…!!! No es la Isabel Macedo que veía en los 2000… pic.twitter.com/6T0vlj8ce9— nicouD83EuDD8BuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@NicoYsnow) July 5, 2021

Isabel Macedo es la nueva Moni Argento pic.twitter.com/rEab69tPPv— Mr. X (@L34NR) July 5, 2021

No sé en qué momento Isabel Macedo se convirtió en Moni Argento pic.twitter.com/lApCh4mONb— Mariela ……uD83DuDC99uD83EuDD0DuD83DuDC99 (@GrietaMas) July 5, 2021

Todos cuando vemos a Isabel Macedo. pic.twitter.com/ShFd5rR3jN— Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) July 5, 2021

Confundí a Isabel Macedo con Moni Argento, Perdón pic.twitter.com/21DMwmH0HG— Adrianne Grey??? (@Adrises_12) July 5, 2021

En qué momento “Delfina Santillán Torres Oviedo” de #Floricienta ?? se transformó tan gradualmente en…Moni Argento ¿Cafeschitoouu? ????Isabel Macedo de qué me perdí ¿? uD83EuDD14uD83DuDE01#DeboDecir pic.twitter.com/lsiRlPAAaS— Ale Gordillo Web! (@alegordilloweb) July 5, 2021

(Fuente: Contexto)

Tiempo de San Juan