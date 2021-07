House of the Dragon

A dos meses del inicio de la producción de “House of the Dragon”, la precuela de la exitosa serie “Game of Thrones”, se dieron a conocer más detalles sobre la serie, que está inspirada en “Fire and Blood”, de George R. R. Martin, y podrá verse en la plataforma HBO Max en 2022.

La Casa Targaryen será el centro de la historia, que sucede 300 años antes de los eventos que protagonizaron Daenerys Targaryen, Jon Snow y Cersei Lannister en la lucha por el trono.

Los primeros confirmados en el elenco fueron Paddy Considine, como el Rey Viserys Targaryen; Olivia Cooke, como Alicent Hightower; Emma D’Arcy, como la Princesa Rhaenyra Targaryen; Matt Smith, como el Príncipe Daemon Targaryen; Steve Toussaint, como Lord Corlys Velaryon; Eva Best, como la Princesa Rhaenys Velaryon; Rhys Ifanis como Otto Hightower y Sonoya Mizuno, como Mysaria.

Y ahora se conocieron nuevas incorporaciones. El inglés Fabien Frankel será Ser Criston Cole, un joven oriundo de Dorne, hijo del mayordomo del Señor de Blackhaven. Y aunque no tiene derecho a tierra ni a títulos, todo lo que tiene se lo debe a su habilidad con la espada. En tanto, Milly Alcock interpretará a la joven princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, de pura sangre valyria, y excelente jinete de dragones, que a pesar de tener todas las condiciones para llegar a un cargo de poder, pero es desestimada solo por ser mujer.

Milly Alcock is Young Princess Rhaenyra Targaryen.#HouseoftheDragon is coming to @HBOMax in 2022. Learn more: https://t.co/k34dQNSY06 pic.twitter.com/NF1irahSSQ — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 6, 2021

Por último, Emily Carey le dará vida a la joven Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Creció en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Emily Carey is Young Alicent Hightower.

Learn more about the upcoming @HBO original series: https://t.co/k34dQNSY06 #HouseoftheDragon pic.twitter.com/su9Yvg3Vjw — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 6, 2021

Durante cientos de años, la Casa Targaryen se destacó porque sus miembros se casaban entre ellos para preservar su estirpe. Eesaltaban por tener pelo blanco, ojos violáceos y contar el don de dominar a los dragones, pero con el paso del tiempo el rasgo más característico de la familia fue la locura y la afición por el fuego. “Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá”, decía el Rey Jaehaerys II sobre su propio clan. Y esta dualidad se presenta a la perfección en Daenerys, la única sobreviviente de la casa, en las últimas temporadas de “GOT”, en las que demuestra todo lo que es capaz de hacer para estar al poder y recuperar el trono que le perteneció a sus ancestros.

Fuente Diario26