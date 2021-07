El influencer Santiago Maratea logró un nuevo objetivo que parecía imposible y untó una nueva suma de dinero realmente importante. Tras el éxito de su iniciativa para conseguir el medicamento más caro del mundo para Emmita, la beba con atrofia muscular espinal (AME), y el alquiler del vuelo chárter a Lima para los atletas argentinos del Sudamericano, lanzó la recaudación de fondos para Trans Argentinxs, que hoy alcanzó su objetivo.

“Wach no puedo creer que lo logramos”. Con este mensaje en sus redes sociales, Santi Maratea anunció que alcanzó los 35 millones destinados a la organización no gubernamental que ayuda a las infancias trans, llamada Trans Argentinxs.

View this post on Instagram A post shared by Santi Maratea (u0040santimaratea)

Con una impresionante campaña de seguidores y likes, es que Santi se animó una vez más a enfocar todos sus esfuerzos como lo hizo con los deportistas olímpicos y el caso de Emma, quien necesitaba un medicamento con el precio más caro del mundo.

Lo logramos, 35millones de pesos para las infancias trans argentinas, para su fundación, su observatorio y su casa uD83DuDC4FuD83CuDFFDuD83CuDDE6uD83CuDDF7??— santumaratea (@santumaratea1) July 6, 2021

Este es el caso de una campaña destinada a juntar dinero para la organización no gubernamental Trans Argentinxs, según indica en su cuenta de Instagram, que brinda asesoramiento y acompan~amiento a infantes, adolescentes y jóvenes de hasta 24 años que sean Trans-NB y residan en el país. Un golazo.

Con más de 35 millones de pesos, Santi se ha convertido en el benefactor de muchas entidades que necesitan ayuda como la de este tipo. Lo cual, el propio Instagramero se ha encargado de aclarar que no lo hace por solidaridad sino por efecto de sus propias redes, lo cual le beneficia de manera directa.



Tiempo de San Juan