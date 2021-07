Sebastián Estevanez a los 50 años decidió volver a empezar. De vacaciones con su familia en Miami, el galán de tele contó que agrandará su familia (espera un varón para el mes de diciembre) junto a Ivana Saccani (37). Y, desde la playa junto a sus tres hijos (Francesca), Benicio y Valentino) reveló cuáles son sus nuevos proyectos lejos de los set de televisión.

“Siento que estoy en otro momento de mi vida, ya no me veo trabajando en una telenovela que tiene una gran demanda horaria. Después de trabajar 25 años en esto quiero estar más tiempo con mis hijos. Fui feliz, la pasé bárbaro pero me parece que ya no es momento de estar tanto tiempo afuera, ya estoy grande”, comenzó el galán.

“Meter treinta escenas por día te liquida. No voy a negar que a veces me da nostalgia saber que no voy a laburar más, pero al mismo tiempo siento una satisfacción enorme pensar que mi vida será más tranquila”, agregó Sebastián Estevanez en La Nación.

“Ya venía madurando la idea desde hace unos siete años, pero cada vez que pensaba en tomarme un descanso, me acercaban un proyecto que me costaba decir que no”, dijo el marido de Ivana Saccani, quien espera su cuarto hijo.

LA FAMILIA DE SEBASTIAN ESTEVANEZ E IVANA SACCANI.

“¿Qué planes tenés?”, le preguntaron. “Estar en casa con mi familia y dedicarme a un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo y tiene que ver con la construcción. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, contó.

“Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos, nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”, agregó.

“Lo que a otros los estresa, a mí no. Mis amigos me cuentan los proyectos de sus casas y yo les digo, “te ayudo”. Marley me llamó para que lo ayude a hacer la casa. Él va a hacer un reality sobre su vida y ahí va a estar el tema de la construcción de su nuevo hogar con un estilo inspirado en el Feng Shui. Ya me reuní con el arquitecto y todo. Estamos a full”, terminó.

Fuente Paparazzi