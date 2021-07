Los Pumas 7s – Santiago Gómez Cora – Juegos Olímpicos Tokio 2020

En la segunda aparición del rugby en un Juego Olímpico, Los Pumas 7s viajan a Tokio para competir en un grupo durísimo pero con la ilusión de romper la barrera de los cuartos de final y luchar por una medalla.

A días del inicio de la gran cita del deporte, el entrenador del conjunto nacional, Santiago Gómez Cora, habló con Diario 26 acerca de un equipo que atraviesa un gran 2021 luego de un profundo cambio de juego que se gestó durante la pandemia.

En el inicio de una charla llena de conceptos, el técnico habló acerca de cómo manejar las emociones de cara a un evento que tuvo una suspensión de un año: “La ansiedad es un factor que convive con el deportista, sobre todo con el jugador de alto rendimiento. Hay que saber lidiar con ella y no dejarla de lado porque es el motor y lo que motiva día a día para levantarse a entrenar. Si no tiene ansiedad, no tiene aspiraciones y deja de ser lo que es. Es fundamental saber manejarlo con entrenamiento, con charlas y con mensajes de tranquilidad. A veces es bueno tener esa ansiedad y por eso creo que encontrar ese balance es parte del manejo que me toca a mí”.

Los Pumas 7s llegan a Tokio, donde integrarán el grupo A junto a Nueva Zelanda, Corea y Australia, tras haber conseguido seis títulos consecutivos, al coronarse en el Sudamericano del 2020, dos torneos en Madrid, dos en Dubai y el reciente éxito en el Quest for Gold Seven de Los Ángeles. De esto habla el también ex jugador, que se destacó como uno de los tryman históricos de la World Rugby Seven Series: “El éxito lo medimos por el plan de juego. Decidimos hacer un reseteo de todo el sistema defensivo, ofensivo, juego aéreo y arrancamos de cero, porque teníamos tiempo. Comenzamos corrigiendo y terminamos modificando. Fue un proceso largo e intenso pero lo más importante fue que lo hicieron los jugadores y el resultado se está viendo en la cancha. Yo evalúo el juego y después, si llega el resultado, mucho mejor porque el plan de juego se cambió para ganar”.

En la definición más difícil de todo entrenador, Gómez Cora dio la lista de los jugadores que estarán en la capital de Japón del 23 de julio al 8 de agosto: Santiago Alvarez Fourcade, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol y Germán Schulz estarán a disposición, mientras que Felipe Del Mestre y Franco Sábato quedarán como reservas en caso que se produzca alguna lesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Pumas 7s (@lospumas7s)

“Tenemos una muy buena mezcla en el equipo. Siempre hablamos de las distintas patas que sostienen una mesa en lo que tiene que ver con un equipo y, en cuanto a las edades, siempre buscamos tener un mix dentro del plantel, porque hay jugadores con mucha experiencia, que dejan su legado como el caso de Gastón Revol, otros en gran plenitud como el caso de Santiago Mare, Matías Osadczuk o Lautaro Bazán Vélez, que son jugadores jóvenes pero con bastante recorrido dentro del circuito. Y ahora se sumó un grupo de chicos de 20 años, pero que hace mucho tiempo que están trabajando con nosotros. Los buscamos y los desarrollamos a los 15, 16 años, en la previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Ese mix es espectacular, es una sinergia que se da increíble dentro de la convivencia, desde la competencia y es lo que se ve en cancha”, explicó el técnico que se encuentra a cargo del equipo desde el 2018.

El head coach también analizó lo que podrán sumar de la experiencia en tierras cariocas en esta nueva oportunidad olímpica: “Mi experiencia sirve para llevar tranquilidad en muchas ocasiones pero este grupo de jugadores pasó muchas veces por un montón de situaciones que lo terminó fortaleciendo. En el Juego Olímpico de Río en 2016, en el debut de la especialidad en el evento, nadie nos pudo brindar esa tranquilidad y fue todo nuevo. Sabemos que el juego va por un lado pero hay otros factores que no conocíamos y, como en toda primera vez, hay muchas cosas por corregir y eso es lo que estuvimos analizando en estos años”.

Para cerrar, detalló las expectativas que se plantean de cara al evento que paraliza al mundo del deporte: “El objetivo es poder llegar a competir por una medalla. Buscamos romper la barrera de los cuartos de final y tener la chance de poder disputar un podio. En cuanto a lo cualitativo, la idea es representar a la Argentina de la mejor manera. Entrar a la Villa Olímpica y no sólo estar representando al rugby y a los clubes de nuestro país, sino que a toda la Argentina porque somos parte de un gran equipo. Eso es un orgullo enorme y fue de las cosas más lindas que nos pasó en Río. A eso le vamos a sumar mayor experiencia rugbística y, esperemos, un mejor resultado”.

*Por Matías Greisert

Tw: @MatiasGreisert

Fuente Diario26