Micaela Escudero denunció a Pato Cabrera, ex de Coki Ramírez. Fue víctima de violencia, intento de homicidio y privación ilegítima de la libertad. En Flor de equipo, por Telefé, la ex pareja del deportista de elite internacional contó el infierno que vivió durante 3 años.

En horas donde el golfista está preso, en Córdoba, luego de ser capturado prófugo en Brasil, la justicia pide dos años de reclusión por otro juicio de violencia. “Estuve con él tres años, de 2014 a 2016, y viví un infierno. De hecho, me vine a vivir a Buenos Aires porque no me dejaba en paz. Cuando empezamos a salir estuvo tranqui los primeros meses…”, comenzó Micaela.

“Después, ya empezó diciéndome lo que me tenía que poner, a agredirme física y verbalmente, se quedaba con mis cosas. Es una persona muy manipuladora. Yo soy de un pueblo del interior y estaba sola con él”, contó Escudero, sobre el accionar de Pato.

“Toma mucho alcohol y te dice que si lo denuncias, el tiene amigos en el poder y que el es el Pato Cabrera. Le tenía muchísimo miedo. De hecho, cuando lo denuncié, lo hice porque no me dejaba en paz y me llegaba a llamar 20 o 30 veces por día”, confió Micaela.

“Yo lo denuncio y, a los meses, también lo hace la chica que ahora está en juicio con él, con la que no nos conocemos. Un día, mientras me llevaba a mi casa, abrió la puerta del auto y me empujó. Me tira y desde la esquina, vuelve con el auto acelerando”, se sinceró Escudero.

“Se bajó y me empezó a pegar. Yo gritaba pero nadie me escuchaba porque no había nadie, en Villa Allende son todas calles descampadas. El era amigo de Macri (Mauricio, el ex presidente) y después no me quería llevar de vuelta a mi casa”, recordó Micaela sobre su ex, que tuvo también una relación con la cantante Ramírez.

“Me llevó a su casa de Carlos Paz y me dejó encerrada de las ocho de la noche a las once de la mañana. Y lo que yo viví esa noche, no se lo deseo a nadie. Luego me llamaba, me pedía disculpas y me decía que si no volvía con él, me mataba”, aseguró Escudero. “Y que si yo lo denunciaba nunca iba a ir preso porque tiene amigos poderosos. En el 2017, aparece en un bar donde yo estaba y, delante de todos, me reventó el labio”, expuso Micaela.

Fuente Paparazzi