En medio del interminable escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas, el exfutbolista lanzó un tuit lapidario contra su ex. Lo publicó mientras se disputaba el partido de la Selección argentina contra Colombia.

“Colombia pega más que mi ex todas las mañanas en LAM… Tremendo… No saca una amarilla el árbitro, una cosa de locos”, escribió. Y, como era de esperarse, Cinthia no se quedó callada.

Colombia pega más que mi ex todas las mañaña en Lam , tremendo no saca una amarilla el arbitro, una cosa de locos ! — Matt20 (@matydefederico) July 7, 2021

Este miércoles, en “Los ángeles de la mañana” (El Trece) la bailarina le respondió a su ex de manera irónica. “Nos mira todos los días, le mandamos un besito”, sostuvo la madre de sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Lo cierto es que Fernández y Defederico mantienen una pésima relación y solo tienen vínculo a través de sus hijas. Incluso, en el último mes, las niñas solo vieron a Matías para el Día del padre.

Cinthia comentó que las nenas no preguntan por él y si tienen algún evento importante se lo cuentan a Martín Baclini, expareja de ella.

“Tampoco es que agarran el teléfono y piden hablar. Si tienen ganas de contar algo siempre levantan el teléfono y no pasó en estos 15 días. El otro día las pasaron de equitación a salto a las nenas y para ellas es un re acontecimiento, estaban contentas y lo llamaron a Martín, no lo llamaron al padre para contarle”, reveló.

“No es que lo quiera meter a Martín, no volví con mi expareja ni soy tóxica, pero no levantaron el teléfono como cualquier chico haría para hablar con su papá. Pero yo las dejo ser libre, no les prohíbo la relación”, aclaró la panelista.

Además, Cinthia, quien en más de una oportunidad dejó en claro que nunca pudo recomponer el buen vínculo con su exmarido, siempre resalta sus supuestos comportamientos irresponsables como padre.

“Se va a una fiesta con gente que conozco y que claramente no es un ambiente para una época de pandemia, porque si no fuera así está todo bien es su vida, pero trato de cuidarme porque después vengo acá y contagio a todos. El día antes del Día del padre se fue a una fiesta y después las vio”, destacó enojada hace algunas semanas.

En los últimos días, Defederico había sido noticia después de que Fernández lo denunciara por utilizar su celular mientras manejaba. Pero no solo eso: mientras conducía, llevaba a una de sus hijas en el asiento de adelante y sin cinturón de seguridad.

Por este episodio, el futbolista recibió una durísima sanción ya que lo suspendieron por 180 días para conducir cualquier tipo de vehículo.