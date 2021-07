Las palabras no alcanzan para su dolor. Hugo Flores, la voz de una de las bandas sanjuaninas más queridas por el público, sufrió una perdida irremplazable. Su papá falleció y decidió homenajearlo con una emotiva despedida en sus redes sociales.

"Adiós papá. No puede creer tener que despedirte. GRACIAS siempre por todo, luchaste hasta el final como siempre lo hiciste ".

Así comenzó su doloroso mensaje acompañando una serie de fotos para atesorar en su corazón, fotos que fueron tomadas sobre un escenario en pleno show, lugar de confort para Flores.

“TE VOY A EXTRAÑAR.SIEMPRE EN MI CORAZÓN. Descansa en paz.”

Inmediatamente las palabras de afecto hacia el cantante no tardaron en llegar. Algunas personalidades no dudaron en mandarle todo su apoyo a la distancia. Tal es el caso del futbolista” Millonario”, Matías Suárez y su esposa Magui Olave (prima de Ulises Bueno y cantante también), con quien mantienen una estrecha relación de amistad.

El papá de Hugo se encontraba transitando una dura enfermedad a la que le dio pelea hasta último momento y a pesar de su delicado estado de salud, ambos pudieron disfrutar de un día del Padre juntos como familia que quedó retratado en las redes también.

¡Muchas fuerzas a la familia Flores y al equipo de Omega en este duro momento!



