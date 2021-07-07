Este miércoles podrán cobrar el 80% del sueldo del mes de junio los empleados del SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
A continuación detallamos el resto del cronograma, consignando las fechas de depósito, los empleados de la Administración Pública podrán retirar sus haberes por cajeros automáticos al día siguiente.
MIERCOLES 7 DE JULIO
SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales).
EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES-(Esc.Provinciales.-Rep.18-Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
JUEVES 8 DE JULIO
ADMINISTRACION CENTRAL
EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 -Esc.Sec.Tranf.Rep 25)
HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
DEFENSORIA DEL PUEBLO
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
RENTA VITALICIA
HEROES DE MALVINAS
ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
LUNES 12 DE JULIO
PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
PODER LEGISLATIVO
COMUNAS RURALES
MARTES 13 DE JULIO
MUNICIPIOS DEL INTERIOR
EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados primarios, Secundarios, Terciarios transferidos)