Esta semana se concretó el anuncio: el Gobierno finalmente adelantó el aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que llegará a $29.160 en septiembre. El incremento se adelantó cinco meses ya que debía hacerse efectivo recién en febrero de 2022. Sin embargo, distintas consultoras advierten que el incremento no es suficiente, más si se lo mide en dólares. De hecho, un estudio asegura que es el más bajo desde 2002, poscrisis, y que además es casi un 60% más bajo que cuando se creó, hace 57 años.

El SMVM nació en 1964 con un valor de US$368,15, medido en dólares constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación. Casi seis décadas después, equivale a US$161 (en números de junio). La caída fue del 58%, señala Focus Market en un informe. Para dar cuenta de los sucesivos golpes al bolsillo que asesta la economía argentina, Damián Di Pace, director de la consultora, explica que una persona que nació en 1964 -y que hoy tiene entre 57 y 58 años- pasó el 38% de su vida en recesión.

El SMVM tuvo su pico el mismo año de su nacimiento. En 2002 llegó a su piso: equivalía a US$42,30. La Argentina salía de una crisis feroz posconvertibilidad, pero además, el dólar se disparó de $1 a casi $4, por lo que si se los medía en moneda dura, los salarios tuvieron una fuerte licuación de un día para el otro. En 2015, se recuperó hasta los US$369,30, y desde entonces comenzó su caída, más pronunciada desde 2018, año en el que las sucesivas devaluaciones hicieron que la inflación se acelerara y los sueldos perdieran.

El salario mínimo no solo es bajo históricamente, sino también comparativamente con el de otros países. Claro que el costo de vivir es distinto en cada una de las naciones, pero el cotejo sirve para entender la debilidad del peso argentino en relación con otras monedas.

En Latinoamérica, la Argentina tiene el peor salario mínimo en dólares justo después de Venezuela. Otro estudio de la misma consultora dio más detalles sobre esta comparación, con valores de mediados de mayo, siempre en dólares. Por caso, para comprar una hamburguesa en Venezuela se requieren 960 horas de trabajo medidos en su salario mínimo vital y móvil; en Argentina, 4 horas 36 minutos; en Uruguay, 2 horas 43 minutos y en Chile, 2 horas 13 minutos.

Para hacer una comparación efectiva, explica María Castiglioni, socia de la consultora C&T Asesores Económicos, habría que tener en cuenta la “paridad del poder adquisitivo”. Es decir, no solo medir cuánto es el salario en dólares, sino cuánto cuesta acceder a una determinada canasta de productos en igual cantidades para todos los países.

El salario mínimo es una manera de medir cómo están los sueldos, pero hay dinámicas similares también en el promedio de los salarios formales, el famoso “Ripte”, elaborado por el Ministerio de Trabajo. “Entre 2012 y 2015, cepo mediante, la Argentina tuvo muy poca devaluación, pero mucha inflación. El peso se apreció mucho y el salario en dólares en la Argentina subió, pero no fue acompañado de una mejora en el poder adquisitivo”, señala Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina. En cambio, desde 2018 comenzó a caer en dólares, pero también en poder adquisitivo.

“Cepo mediante, los salarios en dólares pueden mejorar este año, pero no van a llegar a niveles de 2017: la gran incógnita es si esa suba en dólares también aumentará el salario real; el tema es ver si le ganan a la inflación, porque uno vive en Argentina y no en Estados Unidos”, sentencia.

En el mismo sentido, María Castiglioni apunta que “en contextos inflacionarios se pueden ajustar salarios, pero tarde o temprano la inflación y la devaluación los irán erosionando”. Detrás de esta dinámica de círculo vicioso hay un problema grande: “Esto refleja la consecuencia del estancamiento económico: el aumento de impuestos y costos que lleva a una menor productividad, lo que a la larga hace imposible pagar salarios altos: se pueden poner todas las leyes que quieran, pero a la larga siempre se impone la realidad”.

La productividad, la clave para subir el salario

Los economistas usan dos palabras clave para hablar de cómo está una economía. La primera es la “productividad”, la la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtenerlos. La segunda es la “competitividad”, “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”, tal como lo define el Foro Económico Mundial. Se suele hablar de este último en relación con otros países: tal o cual nación es más o menos competitiva que tal otra.

Marcelo Capello, economista jefe de Ieral, señala que la volatilidad del tipo de cambio complica el contexto económico argentino. “Para las empresas, es como si les movieran todos los años el arco: en un momento puede ser rentable producir ciertos bienes o servicios para exportar, y uno o dos años después ya no. Es una de las principales razones por las cuales no se consolida un modelo exportador a largo plazo en Argentina”, explica.

El economista analizó el salario industrial medido en dólares para llegar a alguna conclusiones en la comparación de Argentina con Brasil, su país vecino y uno de sus principales socios comerciales, pero también competidor hacia terceros en cuestiones de industria y agro. La contracara de salarios “baratos” en dólares es que la mano de obra argentina se vuelve más atractiva hacia afuera, aunque esta premisa no se verifica del todo en la realidad.

En la convertibilidad, este salario expresado en dólares se ubicaba en torno a los US$1000. En 2002, cayó a US$330. Entre 2009 y 2013, el salario industrial pasa de alrededor de US$1000 a cerca de US$2000. “Seguramente resultó bueno para los bolsillos de los trabajadores, pero un lastre para la competitividad industrial, que desde 2008 prácticamente dejó de generar empleo”, explica Capello.

En relación con Brasil, los salarios industriales formales argentinos, nominales y medidos en dólares, superaban en un 173% a los del país vecino en 2001. Por: Toyota

“Se pudo dar esa situación porque coincidió con los años de ‘soja más cara’, pero una vez que el precio internacional de la oleaginosa comenzó a bajar, los problemas de competitividad y en la balanza comercial y fiscal quedaron al desnudo”, puntualiza. Desde 2019, dice el economista, el costo salarial nominal “ya no parece tan desalineado con la productividad local”, pero la economía fue muy inestable desde entonces. Hoy “se tienen salarios que podrían ayudar a inducir un mayor nivel de exportaciones con valor agregado, pero dicho proceso no se termina de concretar por otras muchas variables locales que no invitan a vender al exterior”, apunta.

En relación con Brasil, los salarios industriales formales argentinos, nominales y medidos en dólares, superaban en un 173% a los del país vecino en 2001. “Tras la salida del 1 a 1, en mayo de 2002 Argentina exhibía salarios un 26% inferiores a los de Brasil. Entre fines de 2002 y 2010, los salarios industriales argentinos superaron a los de Brasil, pero no más de un 30%”, señala.

Pero desde 2011 comienza un “encarecimiento” de los salarios en la Argentina, sobre todo por el cepo cambiario y llegaron a ser n 192% más altos. Tras las devaluaciones de 2016 -por la salida del cepo- y las de 2018, por las sucesivas crisis cambiarias, comenzó a achicarse la diferencia. Aun así, la Argentina tiene salarios industriales un 60% superiores que los de Brasil.